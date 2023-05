La SSC anuncia la detención de 16 mil 375 personas en la última quincena

En los últimos 13 días, en el país fueron detenidas por las autoridades, 16 mil 375 personas al ser acusadas de diversos delitos, informó este martes el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio.

Al presentar la sección Cero Impunidad en la mañanera en Palacio Nacional, expuso que el registro de personas detenidas por delitos del fuero común y federal, del 2 al 15 de mayo, se registraron 16 mil 357 detenidos, de los cuales 16 mil 75 fueron presentados ante el ministerio público.

Entre las detenciones relevantes, expuso que el 12 de mayo fue aprehendido Héctor Elías alias “el 15 o el Secre”, presunto integrante del Cártel del Pacífico, acusado de cuatro homicidios en Quintana Roo. Por él, se ofrecía una recompensa de un millón de pesos. “Se le considera el líder de una célula delictiva que opera para el Cártel del Pacífico en el estado de Quintana Roo y uno de los principales generadores de violencia en esta entidad. Incluso la Fiscalía General de Justicia del estado ofrecía un millón de pesos por quien proporcionara información para su localización”, informó.

El general también informó que el 7 de marzo pasado, la FGR entregó a la Argentina en extradición al mexicano Óscar N, requerido la por la justicia de ese país por delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y tráfico de estupefacientes.

AMLO: Evitar que las drogas se conviertan en pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se tiene que alertar del daño que provoca las drogas para evitar que se convierta en una pandemia. En la conferencia de prensa dijo que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentará la sección de prevención de adicciones.

“Si nos descuidamos, si no atendemos las causas, si no informamos, se convierte en pandemia el consumo de drogas y es terrible. Es mejor prevenir, y fortalecer valores, y transmitir información a las familias, atender a los jóvenes, y desde luego informar de los daños terribles que causan las drogas”, apuntó.

López Obrador criticó que en las series en donde se retrata la vida de los narcotraficantes sólo se habla de los lujos y bienestar, pero no se muestra la realidad. “Siempre hemos informado que sólo hay serias de narcotraficantes, se vuelven hasta ídolos, se transmite un mundo color de rosa, de residencias lujosas, de carros último modelo, de muchachas, muchachos guapos, de ropa fina, de alhajas, de poder, eso es lo que se sabe, y resulta muy lucrativo todo eso, sin embargo, hay otra realidad”, dijo.

Indicó que la otra cara de la moneda es la destrucción de las personas por la droga, en especial los jóvenes. “Eso no se difunde, eso no está en la televisión ni en la serie, eso no aparece, entonces hay que informar del daño de las drogas y todo lo relacionado del tráfico de las drogas, con él consumo ¿por qué la infelicidad?, ¿por qué el vacío?, ¿por qué el abandono de los jóvenes?, ¿por qué se opta, se toma ese camino?, ¿qué está pasando en lo social, en lo familiar?, ¿por qué se busca esa felicidad transitoria y fatal en vez de vivir felices siempre sin las drogas?”, argumentó.

