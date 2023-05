Es difícil lograr acuerdos regionales porque las necesidades de los migrantes son distintas, asegura experto

Tras el fin del Título 42 en Estados Unidos, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) llamaron a las Américas a adoptar un enfoque colaborativo en favor de los migrantes.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Giovanni Lepri, representante en México de la Agencia de la ONU para los refugiados, dijo que no es fácil lograr acuerdos regionales porque hay muchos países involucrados y las personas en movilidad tienen necesidades muy distintas. Detalló que algunos son refugiados que salieron de sus países por razones de protección, en tanto que otros lo hicieron para buscar alternativas de vida.

Al ser cuestionado sobre qué debería contemplar un enfoque en favor de los migrantes, Lepri dijo que debe reconocer que la movilidad humana en esta región ha crecido de manera exponencial en los últimos años y seguirá ocurriendo.

"Yo empezaría con esto, con decir que no es un fenómeno que podamos decir que nos gusta o no nos gusta, queremos que esté o no, es un hecho, las personas están en movilidad", expresó.