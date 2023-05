Título 42: Estados Unidos anunció que seguirá rechazando a migrantes que crucen ilegalmente

Estados Unidos advirtió que seguirá expulsando a los migrantes que intenten entrar al país sin usar vías legales a partir de este viernes, a pesar de que las restricciones fronterizas decretadas durante la pandemia ya no están en vigor.

A las 23:59 del 11 de mayo, Estados Unidos levantó el llamado Título 42, una regla activada durante la crisis sanitaria para supuestamente frenar el Covid-19, pero que en la práctica se utilizó para expulsar a casi 2.8 millones de migrantes.

Lejos de causar alivio, su término ha sembrado confusión y frustración, porque en un contexto de precampaña electoral para las presidenciales de 2024, en el que la migración es un tema central, el gobierno de Joe Biden ha tomado cartas en el asunto en un intento por frenar la eventual llegada caótica de migrantes a la frontera con México.

Lo ha hecho compaginando vías legales con un endurecimiento de las condiciones de asilo, medidas que los republicanos, en particular su predecesor y futuro rival en los comicios Donald Trump, consideran insuficientes. Algunos migrantes intentaron cruzar hasta las últimas horas del día, con mayor o menor suerte.

Unos mil 300 migrantes, entre ellos familias con niños pequeños, cruzaron a la altura de Ciudad Juárez, en México, pero la patrulla fronteriza estadounidense los interceptó. Mientras los migrantes se afanaban por cruzar en ese sector, la Guardia Nacional estadounidense colocaba más vallas de alambres de púas para impedir futuros cruces.

A la altura de Matamoros se trasladó maquinaria pesada estadounidense allanando el terreno para instalar alambradas, obligando a la gente a buscar tramos despejados. Un oficial de la patrulla fronteriza reconoció, horas antes de la medianoche, que ya no dejaban pasar a nadie. A partir de este viernes los migrantes que lleguen quedan a merced del Título 8, que ya se venía aplicando.

Esto significa que si alguien llega sin reunir los requisitos para el asilo estará sujeto a consecuencias más severas por entrada ilegal, incluida una prohibición mínima de cinco años de reingreso y un posible proceso penal, advirtió el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.

Contar con esos requisitos será más difícil porque entró en vigor la regla de presunción de inelegibilidad al asilo que lo supedita a dos condiciones: haber seguido las vías legales o haberlo pedido en un país de tránsito y haber sido denegado.

Para seguir una vía legal, el migrante puede acogerse a programas de reunificación familiar, a los permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, o bien tramitar sus solicitudes antes de llegar a la frontera mediante la aplicación CBP One.

Los migrantes no dan crédito de que su futuro dependa de una aplicación móvil.

"Es algo insólito que una aplicación prácticamente decida nuestra vida y nuestro futuro", se quejó Jeremy de Pablos, un venezolano de 21 años que lleva semanas acampando en Ciudad Juárez. Lo más difícil es el reconocimiento facial porque es un bingo, reconoce a quien quiere.

"Nuestras fronteras no están abiertas", recalcó Mayorkas, para contradecir a los traficantes de personas que difunden información falsa, pero eso no basta para desanimar a aquellos aferrados a la esperanza.

En plena línea fronteriza entre Tijuana y San Diego, Steven Llumitaxi, un ecuatoriano de 21 años, mantiene mucha fe en que las autoridades migratorias le acaben dejando pasar con su esposa y su hijo de dos años.

"Dicen que tienen más prioridad los bebés", declaró en Tijuana, donde fue trasladado por coyotes que le cobraron 3 mil dólares por dar el brinco desde la frontera sur con Guatemala.

Mayorkas asegura que la transición del Título 42 al 8 será rápida, con la ayuda de 24 mil agentes y oficiales de la patrulla fronteriza. Dos días antes, el propio presidente Biden reconoció que el proceso será caótico por un tiempo.

Salvo excepciones, los migrantes serán expulsados a sus países de origen y, en el caso de los cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, a México. Entre los migrantes que consiguen entrar, algunos duermen en la calle o en refugios abarrotados y otros contactan con amigos o conocidos para viajar a las ciudades donde les esperan.

En Brownsville, los nervios están a flor de piel. La venezolana Patricia Vargas llora sentada en el suelo. Ella consiguió cruzar, pero su familia no.

"Devolvieron a mi hijo a Monterrey. Me acaban de avisar. Éramos cinco en total y solamente pude pasar yo. Ya no se puede pasar, como yo entré no se puede pasar. Ahora toca esperar que funcione la aplicación", lamenta.

Con información de AFP

