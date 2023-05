Crisis en la frontera por el fin del Título 42: últimas noticias hoy 11 de mayo

Durante el 11 de mayo, a las 11:59 hora de Washington D.C, la aplicación del Título 42, instaurado durante la presidencia de Donald Trump como parte de las medidas excepcionales por la pandemia por Covid-19, llegará a su fin.

En su lugar se aplicará el Título 8, el cual contempla castigos más severos para aquellas personas que decidan intentar introducirse a territorio estadounidense de forma irregular, llegando a impedirles el acceso nuevamente hasta por cinco años.

Miles de agentes policiales y militares estadounidenses se han apostado en la frontera, ante la posibilidad de que grupos de migrantes intenten entrar en estampida al país vecino.

Aumentan número de efectivos policiacos en fronteras

Unos 550 militares estadounidenses se sumaron a los 2 mil 500 efectivos de la Guardia Nacional que ya operan en los distintos puntos migratorios a lo largo de la frontera, señaló el Departamento de Estado norteamericano. Los elementos apoyarán las labores de la Oficina de Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“El apoyo incluirá entrada de datos, apoyo de almacenamiento, y aumento de las actividades de vigilancia y detección de la CBP para que sus agentes y oficiales puedan salir al terreno para asegurar y gestionar humanamente la frontera”, detalló la dependencia.

En los próximos días, se sumarán mil efectivos más pertenecientes al Ejército, Marina y Fuerzas Aéreas estadounidenses, con el objetivo de reforzar la seguridad en el área e impedir el acceso ilegal al país.

Inauguran centros de detención de migrantes

Dos nuevos centros de detención, donde se resguardará a los migrantes capturados en la frontera, fueron habilitados por autoridades estadounidenses con el objetivo de dar un trato humano a las personas.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), habilitará 5 mil camas adicionales para personas que sean detenidas por agentes fronterizos.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHS, por sus siglas) está aumentando su capacidad de camas para prepararse ante un posible aumento del número de menores no acompañados.

"También puso en marcha operaciones específicas de aplicación de la ley en regiones de alta prioridad a lo largo de la frontera, incluido El Paso, para procesar rápidamente a los migrantes y que sean sujetos a procedimientos de expulsión”, detalló.

Intentan frenar migración con campaña publicitaria

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos presentó una nueva campaña publicitaria que tiene como objetivo disuadir a los migrantes de emplear a coyotes para tratar de entrar al país ilegalmente.

La campaña, que se presentará con mayor vigor en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, tiene como objetivo informar a los interesados que la normatividad se endurecerá a partir del 11 de mayo.

“Estamos siendo muy claros al mostrar que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es contra la ley y que aquellos que no sean elegibles para asilo serán rápidamente deportados. No escuchen las mentiras de los traficantes, esto te pasará: serás deportado”, declaró Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior.

Realizan simulacro en garita de San Ysidro

Agentes fronterizos de Estados Unidos participaron durante la noche del 11 de mayo en un simulacro de ingreso masivo a la Unión Americana, con el objetivo de estar preparados ante eventualidades derivadas por la aplicación del Título 8.

Durante al menos 10 minutos, la garita de San Ysidro, en las inmediaciones de San Diego, fue cerrada a la circulación mientras elementos policiales norteamericanos realizaban ejercicios de contención de personas con el empleo de equipo táctico.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza continuará controlando el flujo seguro y ordenado de los viajes en los puertos de entrada. Mantener la seguridad fronteriza a la par de facilitar un procesamiento eficiente es un equilibrio delicado y trabajaremos para limitar las interrupciones al flujo del comercio y los viajes legítimos”, señaló la dependencia aduanal norteamericana en un comunicado de prensa.

