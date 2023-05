¿Sandra Cuevas tiene novio? Él es el famoso influencer relacionado con la alcaldesa de Cuauhtémoc

En los últimos días, a través de redes sociales, se ha especulado que la alcaldesa de Cuahtémoc, Sandra Cuevas tiene un noviazgo con el influencer Rubén Arenzana, conocido en la arena digital como "RuAbogado". El hombre ha ganado presencia debido a los contenidos que comparte en el que se le aprecia confrontar a uniformados de la capital por presuntamente cometer actos de corrupción.

Y es que los rumores escalaron cuando fue el mismo Arenzana quien compartió una historia de Instagram donde se le observa arriba de una camioneta y durante los primeros segundos besa la mano de la mandataria, esto para luego mirarla fijamente como si se tratara de una cita romántica.

El abogado sube una historia al ritmo de Peso Pluma

Foto: Especial

El contenido fue publicado este domingo 14 de mayo en la cuenta oficial de "RuAbogado" donde acumula 136 mil seguidores, mucho menos que en su cuenta de TikTok, en la cual tiene más de 2 millones de seguidores y alrededor de 20 millones de reacciones en sus clips.

Hasta el momento la lideresa de Cuauhtémoc no se ha posicionado al respecto, sin embargo, hace unos meses, difundió que tenía un "admirador secreto" que le había enviado un arreglo con mil rosas rojas. "Parece que alguien me quiere conquistar, nunca me había gustado tanto un regalo", dice Cuevas en el clip.

El joven abogado tampoco se ha posicionado al respecto, por lo que usuarios de redes sociales señalan que únicamente se habría tratado de un acto cariñoso. Hay que recordar el influencer se ha catalogado como apartidista, mientras que la alcaldesa es emanada de PRI-PAN-PRD.

