VIDEO | Madres buscadoras se manifiestan en centro de Zacatecas: "Nada que celebrar"

Madres de personas desaparecidas realizaron una manifestación este miércoles en la capital de Zacatecas. Durante la protesta exigieron a las autoridades mayor sensibilidad y eficacia en las investigaciones.

Incluso acusaron, que, en algunos casos, las familias de las personas desaparecidas realizan sus propias investigaciones sin él acompañamiento del gobierno, que los tiene en el olvido, de esta manera lamentó Marlén Velázquez, la indolencia de las autoridades.

“Una injusticia porque no nos hacen justicia, porque les decimos casi dónde están y no los buscan, y yo necesito que la busquen; y se da hasta la persona que la amenazó y amenazó a otra de mis hijas, pero no hay justicia para nadie, tristemente”, expresó la madre buscadora.

A esta protesta se unieron personas de manera espontánea, qué sin ser víctimas directas o indirectas manifestaron solidaridad y empatía con las familias afectadas, este fue el caso de Rocío Díaz, manifestante espontánea.

“Estamos aquí reunidos, congregados como un persona que afortunadamente no tengo ninguna persona desaparecida, pero vengo acompañando a todas las madres y a todas las buscadoras que tienen la única exigencia de saber dónde están sus hijos”, indicó la zacatecana.

La manifestación concluyó en plaza de armas luego de una marcha por las principales calles del centro histórico.

