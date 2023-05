Mexicanos en EU piden participar en encuesta de Morena 2024

Rodrigo Aguilar Benignos, coordinador en Estados Unidos de la organización Mexican@s Construyendo, llamó a las denominadas “corcholatas” para que respalden la petición de que los paisanos que viven en ese país participen en la encuesta de Morena para elegir al que encabezará los comités de defensa de la 4T para 2024.

Esta agrupación que apoya las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado el trabajo de los migrantes en la Unión Americana

Reunión con organización Mexican@s Construyendo Foto: Especial

"Justo por eso estamos apoyando el proyecto de Marcelo Ebrard para que gane la encuesta, el único que se ha manifestado a favor de esta idea porque nos toma en serio, nos ve, nos oye independientemente de si estamos o no en el territorio nacional, el si sabe que somos 38 millones de mexicanos. Francamente, no sé si esto lo entienda la dirigencia del Morena ni los otros aspirantes que no se han pronunciado, pero Marcelo sí!", afirmó Aguilar Benignos.

Visibilizar a sus paisanos

Destacó que en vísperas del 5 de mayo, fecha significativa para los mexicanos en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, fue el mejor regalo que nos pudo haber hecho Marcelo:

"Yo pediría muy respetuosamente a los demás aspirantes que respalden esta petición de los consejeros de Morena, en virtud de qué el presidente siempre ha favorecido la participación de los mexicanos en el exterior, y que hay otros grupos que apoyan a los otros aspirantes", dijo.

La semana pasada, un grupo de 11 integrantes de la comunidad migrante que también son consejeras y consejeros de Morena mandaron una carta al dirigente de Morena, Mario Delgado, en la que piden ser considerados para participar activamente en la encuesta que se llevará a cabo para elegir al Coordinador del Comité Nacional de Defensa de la 4T.

Piden ser considerados para participar activamente en la encuesta Foto: Especial

Mexican@s Construyendo tienen presencia en Chicago, Los Ángeles, Washington DC, Orlando, Tampa, Houston, Tucson, Phoenix, Dallas, entre otros.

