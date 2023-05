Luz Adriana era taxista de plataforma y tenía 2 hijas: salió a trabajar y fue asesinada en un camino de terracería

A las 20:30 de la noche del viernes dejó de conectarse el teléfono de Luz Adriana Hernández Venegas. Su última localización fue en la colonia Jardines del Río, a 1.9 kilómetros de su domicilio ubicado en Foresta Jardín, en la ciudad de León, perteneciente al estado mexicano de Guanajuato. Al ver que no le entraban ni las llamadas ni mensajes, sus familiares comenzaron una campaña de búsqueda por redes sociales. "Si sabes algo de ella comunícate, es mi familiar, estamos preocupados, no sabemos nada y la estamos buscando", se lee en el mensaje que colocó Alfonso Zurita Zamarripa en Facebook. Nunca había pasado algo así con la conductora de plataforma. Había salido por la noche para comenzar otra jornada de trabajo, pero no regresó a casa.

El rostro de Luz Adriana ilustra el terror permanente de las desaparecidas en México. De acuerdo con cifras de organizaciones civiles, en el país desaparecen 7 mujeres cada día, otras 10 son asesinadas. El nivel de violencia y la gran suma de casos provoca que las instituciones queden saturadas, mientras que los familiares son la voz de aquellas que faltan. La mujer conducía un vehículo Hyundai color gris el día que fue vista por última vez.

Luz Adriana era conductora de Didi para mantener a sus dos hijas

Luz Adriana era el principal sustento de sus dos hijas, Valeria y Goretti Zurita, quienes durante la pandemia por COVID-19 perdieron a su padre Martín. Ella se dirigía a él "como su gran amor". Ahora, comenta su pariente Alfonso "los dos ya están juntos", debido a que el sábado 29 de abril se reportó el hallazgo de un cuerpo con la características de Hernández Venegas. Alrededor de las 12:19 horas habitantes que transitaban por el camino de terracería que comunica con Comanja de Corona, informaron sobre el cuerpo de una mujer dentro de un arroyo.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes notificaron que el cuerpo ya no tenía signos vitales y portaba un pantalón de mezclilla y una camisa azul con rosa a cuadros. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha confirmado la identidad ni hay detenidos por el caso, sin embargo, familiares han compartido mensajes de despedida en redes sociales.

"No existen palabras para describir lo mucho que lamento la gran perdida. Mis condolencias y mis oraciones, me duele tanto Luz Adriana Hernandez. Ahora estarás con tu esposo Martin ..te extrañaré demasiado. Descansa en paz" o "Todavía hoy no puedo creerlo,me cuesta trabajo pensar que hace unos días estabas en mi casa ,y ahora ya no te volveremos a ver", fueron algunos textos que se pueden leer con la fotografía de la víctima.

Durante 2022 se contabilizaron 3 mil 754 muertes de mujeres, de las cuales sólo 947 se investigaron como feminicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

