VIDEO | ¡Se arma la campal en Viernes Santo! Entre olas y arena, turistas se golpean con flotadores y sombreros en Acapulco

Turistas protagonizaron una pelea campal en Puerto Marqués en Acapulco, Guerrero, el momento de tensión quedo registrado por uno de los asistentes, se desconocen las causas que ocasionaron el enfrentamiento, afortunadamente no se reportan personas lesionadas tras estos hechos.

Ocurrió en Puerto Marqués en Acapulco, Guerrero Foto: Especial

En la grabación de escasos 45 segundos se observa como un grupo de personas se están agrediendo, con patadas, golpes, sombrerazos y hasta se pegaban con los flotis, se aprecia como unos adolescentes someten a otros y poco a poco llegan refuerzos a apoyar a los dos bandos, mientras varias personas permanecen frente a ellos observando la campal en la que participan alrededor de 20 personas.

Hombres y mujeres se agreden con lo que tienen a la mano Foto: Especial

Hombres y mujeres se agreden con lo que tienen a la mano hasta que aparecen tres sujetos, entre ellos un joven con una playera blanca para tranquilizar y separar a los dos bandos, el clip termina al mismo tiempo que la pelea, se observa como poco a poco todos se alejan.

Un sujeto de playera blanca les pide que se calmen Foto: Especial

El video provocó diferentes reacciones entre internautas

El video provocó diferentes reacciones entre los internautas mientras unos condenaron la violencia con comentarios como “lastima que ocurran estos incidentes”, en algunos usuarios las imágenes provocaron gracia "la gente ya está loca", "pura fina persona jejeje".

Otros aseguraron que son turistas “chilangos” en referencia a que son originarios de la Ciudad de México “simios antisociales... Que vengan a dejar su dinero no habla nada bien su pinche comportamiento”, otros aseguraron que los de Puerta Marqués son complicados “los de Puerto Marqués no son una perita en dulce, son de lo peor que tiene Acapulco. Yo que soy de Acapulco, no me acerco a esa parte, me han tratado mal” y algunos aseguran que es normal ese comportamiento "se sabe el odio de los marquesanos contra los chilangos y viceversa".

