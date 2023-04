"Imperial Toys me estafó": una tienda en línea para coleccionistas aglomera cientos de quejas y acusaciones de fraude

Tener una repisa llena de coleccionables es uno de los sueños que viven todos los días millones de coleccionistas al día. La senda para lograr acumular las piezas exactas está lleno de mucho trabajo, perspicacia y en muchos casos, retrasos, reembolsos y desilusión. La historia de los clientes de Imperial Toys es complicada debido a que no son pocas las denuncias de compras que acabaron con un cliente decepcionado.

Las reseñas que se muestran en la página son solamente las positivas.

La ilusión comienza al entrar a la página de la start up mexicana con al menos siete años en el mercado. Funkos exclusivos, piezas oficiales de Star Wars, figuras multiarticuladas de Dragon Ball, Boruto, Kimetsu no Yaiba, Chainsaw Man, Batman e inclusive de Spiderman y el universo Marvel y una serie de reseñas positivas que hacen a los compradores plantearse la posibilidad de desembolsar miles de pesos para tener el objeto perfecto para colocar en su exhibidor.

Como cualquier web, se ofrece a los clientes la oportunidad de ir llenado el carrito de compra y también usar plataformas como "Aplazo" para optar por pagos diferidos por medio de Pay Pal o tarjetas de crédito. Una vez liquidado el precio de cada producto, se ofrece a la gente un plazo estimado de espera.

Varias de estas piezas se ofertan como oficiales y con pagos diferidos. FOTO: Especial.

Denuncian sobreprecio

La franquicia de He-Man revivió con las nuevas series que salieron sobre el príncipe Adam, por lo que los coleccionistas de antaño se entusiasmaron con la llegada de He-Armor, una de las figuras con más detalle que hay sobre el personaje. Los accesorios, las multiarticulaciones, la apariencia más adulta del protagonista de la serie y sus detallados acabados hicieron de esta una de las piezas más queridas por el público.

Uno de ellos fue Adal, quien hizo el que pensó sería el hallazgo del siglo en la página de Imperial Toys. En preventa y a un precio de 750 pesos, se encontraba este juguete. La fecha de lanzamiento se tenía prevista para noviembre de 2022, por lo que se le prometió en la web que llegaría en diciembre de ese mismo año.

La espera para que "El hombre más poderoso del universo" llegara a su repisa duró varios meses. La decepción comenzó cuando vio la figura en los estantes de tiendas como Wallmart, Liverpool, Aurrerá e inclusive en Mercado Libre y Amazon. Por si fuera poco, si desembolsaba 500 pesos podía hacerse de ésta.

En plataformas como Amazon ya no es posible comprar la figura porque ya se vendieron todas las existencias, lo cual pone en duda que haya una verdadera preventa.

Tras varios reclamos, Aldo fue notificado de que la nueva fecha de envío sería mayor de 2023, por lo que canceló esta y todas las compras que había hecho. El reembolso a los dos días. No obstante, la figura sigue etiquetada como preventa, cuando en todas las demás tiendas se han vendido todas las piezas disponibles.

"A la fecha sigue en preventa cuando esa figura ya está de salida y en super remates y quieren entregar en mayo-junio, cuando ya no haya producción y abastecimiento".

Una eternidad para la llegada

Gael es otro de los que padecen la espera amarga de no ver llegar dos productos que ya ha pagado. Se trata del Marvel Hasbro Marvel Legends Moon Knight y una pieza no especificada de Amazing Spiderman. Fue en enero cuando se dejó seducir por la información que había en la web y decidió hacer un pedido el 31 de enero.

Han pasado dos meses desde entonces y se cumplió la fecha del 31 de marzo que había designado la Imperial Toys para llevar a cabo la entrega. No obstante, cuando el coleccionista pidió una explicación, se le informó que sería en un plazo de junio hasta agosto cuando se hiciera el arribo a la bodega y el posterior envío.

No es clara la fecha en la que será enviado este producto, aunque la empresa asegura que ya casi todos han sido entregados.

Por si fuera poco, dentro de la misma página dice que la llegada al stock está programada para un plazo de enero a abril de 2023. La empresa explica que esto se debe a un desfase con sus proveedores.

Gael aún no solicita el reembolso, pero teme acabar como las decenas de personas que han declarado haber sido engañados por esta plataforma. Las quejas son tantas que incluso han creado una comunidad de más de mil 300 miembros llamada Imperial Toys me estafó para hacer públicas las prácticas de esta compañía.

De acuerdo con una encuesta realizada dentro de este sitio, la mayoría de los usuarios se queja de no tener una respuesta favorable.

Jesús Romero director de servicio al cliente de la compañía, dijo en entrevista telefónica que en esta figura en específico hubo problemas con el proveedor y si se llegaron a pedir 10 de estas, siete ya han sido entregadas.

Esta fue la respuesta que recibió uno de los clientes.

Reembolsos de leyenda

A Emanuel se le han ido las semanas en solicitar sus reembolsos. Decidió que los plazos para que le hicieran 15 entregas de figuras que había solicitado no se habían respetado, por lo que hizo el trámite correspondiente para que se le devolvieran más de 17 mil pesos que había abonado con una tarjeta de regalo.

No fue una sola vez la que intentó establecer comunicaciones con la compañía, ya que intentó saber el estatus de sus compras antes de solicitar que regresaran lo que había invertido. Al final, Imperial Toys decidió establecer un plan de pagos en tres emisiones para hacer la devolución.

"Lo que les puedo decir es que no se deben sentir agradecidos con ellos porque les reembolsen su dinero", escribe.

La mayoría de los comentarios negativos se centran en asegurar que las restitución del dinero se realiza en plazos, es complicado solicitarlos, pese a que se haya hecho el pago en una sola emisión por parte del cliente.

"A mí me dijeron que de 15 a 20 días, pasó el tiempo y me dijeron que hasta dentro de abril o mayo. Se pasaron de lanza la neta, o sea que tengo que adivinar en cuál de los dos meses. No tienen vergüenza", dice Hugo, uno de los afectados.

Los pagos no se hacen de manera eficiente, denuncian los usuarios. FOTO: Especial.

Dentro de las quejas se encuentran personas que denuncian haber enviado hasta 28 mensajes antes de obtener una respuesta por parte de Imperial Toys. Las restituciones de efectivo, ha asegurado en estas comunicaciones con los usuarios, se han debido a la alta demanda por el incumplimiento de los plazos.

"Mi pago por las preventas fue completo, por el momento son solo casi 7 mil pesos que son las preventas ya vencidas. No hay dinero, ni hay producto. Seguramente ese monto ascenderá cuando se llegue el tiempo de las demás preventas", denuncia Diego, otro de sus clientes.

Los compradores incluso han buscado a autoridades como la Profeco; no obstante, al no estarles negado el servicio, lo único que se ha establecido es que esperen a que la compañía cumpla el acuerdo monetario al que se llegó.

Imperial Toys: No hay ningún tipo de fraude

Jesús Romero director de servicio al cliente de Imperial Toys accedió a una entrevista con El Heraldo Media Group en la que descartó que hubiera algún manejo turbio en la compañía. Aceptó que los principales problemas que se han dado con la logística están relacionados con problemas con los proveedores y con la saturación de comunicaciones.

Destacó que en caso de que las personas sientan que no se está cumpliendo con las entregas de los productos se puede hacer la solicitud de un reembolso, el cual se aplica de 15 a 20 días hábiles. Además de esto, dijo que en casos donde la cantidad que se deba restituir es muy alta, se ofrece un contrato de reconocimiento de deuda, el cual consiste en una figura legal que permite la devolución por plazos.

"No hay ningún tipo de fraude. Todo se ha ido para pagar la nómina, pagar facturas y las figuras", dijo.

Sobre las denuncias de sobreprecio en las piezas, destacó que son frecuentes las ofertas que se llevan a cabo en la página, al punto de que los costos son inclusive inferiores a los que se ofrecen en otros puntos de venta y añadió que hay casos donde los juguetes son entregados con anticipación.

Hay muchos productos de franquicias seguidas por millones. FOTO: Especial.

Pidió además consultar la página para ver las reseñas positivas que se tienen por cientos de ventas que han terminado satisfactoriamente.

Aceptó también que la compañía está trabajando en una manera de disminuir los procesos para brindar una mejor experiencia a los clientes y se están atendiendo los reclamos según su fecha de emisión.

"Si nos mandan un correo, se les dará la atención correcta", dijo.

La empresa asegura que sus proveedores son americanos, por lo que no se puede definir una fecha específica de entrega y que en caso de que haya un cambio con ésta, se avisa directamente a los consumidores por medio de un correo electrónico o cuando ellos piden alguna aclaración.

Durante la conversación, el representante de la compañía se comprometió a enviar un balance sobre las devoluciones que se habían hecho a favor de los clientes; sin embargo, a la fecha de la publicación no se ha recibido ese documento.

