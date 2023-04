A Brenda le robaron fotos de su Instagram para vender un falso OnlyFans: "Hubo amigos que siguieron la cuenta"

"Un amigo me mandó una imagen por Instagram y me dijo que habían hecho otro perfil con mis fotos; lo busqué, pero a mí no me apareció y pensé que me tenían bloqueada, les fui preguntando a amigos si les salía la cuenta y me decían que sí. Me afectó (emocionalmente) porque sí hubo compañeros o amigos que siguieron la cuenta y fue como de '¿en qué momento pensaron que sí podría ser yo la que empezaría a subir ese tipo de contenido?'", explicó Brenda Vidal, quien al igual que muchas mujeres se han encontrado con la falsificación de perfiles para supuestamente vender contenido sexual en plataformas como OnlyFans o Patreon.

A sus 21 años, Brenda se enfrentó a uno de los momentos más difíciles al encontrar que su nombre y algunas selfies de su única cuenta de Instagram, estaban en un perfil público que se anunciaba como una "cuenta nueva" y en la que se encontraría contenido exclusivo y comprometedor. El hecho de ver su nombre en Instagram acompañado por un enlace a Patreon en donde presuntamente habrían fotos para adultos le despertó muchos sentimientos en molestia, confusión y la duda de saber qué hacer para evitar un malentendido y posibles consecuencias ante un acto malicioso.

¿Qué se puede hacer para dar de baja los perfiles? (Foto: Pexels)

Escenarios como estos ocurren con mucha frecuencia en esta plataforma de Meta, antes Facebook, ya sea porque algún conocido le duplicaron su cuenta con supuestos enlaces en donde se encontrará contenido sexual, hasta misteriosos perfiles que ven nuestras historias o que interactúan con el contenido, pero que al prestarle atención siguen a miles de personas, pero nadie los sigue de vuelta, no tienen fotos y se acompañan con emojis a la índole sexual como berenjenas, duraznos o gotas. ¿Pero esto tiene alguna consecuencia?, ¿cuál es el mejor camino para ar de bajan estos perfiles?, ¿sirve intentarlo?, estas son algunas de las preguntas más frecuentes por los usuarios que han vivido situaciones como a la que se enfrentó la joven estudiante.

¿Qué se puede hacer cuando me roban la identidad en redes sociales?

Los que han pasado por esto o que han apoyado a sus amigos sabrán que la forma más "rápida" de eliminar estos perfiles falsos y que son una muestra del robo de identidad, es reportarlos hasta que Instagram finalmente los da de baja; sin embargo, existen otras medidas a tomar como advertir a la plataforma que hay alguien haciéndose pasar por uno. La mala noticia, según nos contó la víctima de este tipo de violencia digital, los resultados son poco efectivos y en su caso, un año después de haber reportado el perfil, sigue activo.

"Les pedí ayuda para reportarla (a sus amigos), también metí una carta a Instagram de que se estaban haciendo pasar por mí con esa cuenta y me pidieron mi credencial, todos mis datos para comprobar si era yo, pero la verdad es que no me solucionaron nada porque la cuenta sigue ahí. No la dieron de baja", agregó.

La cuenta sigue activa pese a los reportes. (Foto: Captura de pantalla)

Para Brenda, la solución más sencilla fue mantener la calma y recordar que como no existían ningunas fotos íntimas que se pudieran filtrar, lo mejor era ignorar el perfil y no tomar más medidas para defender su nombre. "El perfil tenía una página en donde se suponía que iban a dar las fotografías y también la dieron de baja, entonces dije: 'ya la dieron de baja, ya no me voy a meter en otro problema u otro rollo', porque no pensé que me fueran a solucionar algo".

A pesar de ello, a quienes pasaron o están pasando por un robo de identidad para hacerlo pasar como uno de índole sexual, Brenda recomienda tomar otro tipo de medidas y más allá de los reportes en Instagram en donde las respuestas "no fueron ni nada claras, ni nada buenas", según recuerda, otro tipo de apoyo puede ser de ayuda, especialmente cuando se sospecha de violencia digital.

"De cómo actuar, yo creo que sí sería el denunciarlo, yo no lo hice porque tenía ninguna fotografía de ese tipo, no las tengo, creo que quien sí las tuviera sería tomar una denuncia con la policía cibernética y yo creo que el apoyo en amigos y familiares es muy importante; yo lo platiqué con mis amigas y una tía y sí me ayudaron, me dijeron que si yo no tenía ninguna manera de qué preocuparme, estaba bien".

Este delito se conoce como phishing. (Foto: Pexels)

¿Se puede tomar acción legal ante una situación como esta?, experta responde

Cabe destacar que el robo de identidad en redes sociales no siempre puede tratarse de un tema de phishing, es decir, un delito en el que existe una suplantación de identidad para cometer algún tipo de fraude "con el objetivo de robar tu información personal, dinero o provocar que descargues un virus”, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Un acto como este puede ocurrir cuando los usuarios de Instagram dan clic a los enlaces para ver "contenido exclusivo" de una persona y suscribirse a páginas de cobro para ver las supuestas fotos o videos, cuando sólo se trata de una forma de estafa.

En cambio, también existe otro tipo de delito igual de frecuente que es el de la violencia digital en el que una persona puede filtrar fotos, videos, conversaciones o audios de contenido sexual de una persona y en estos casos se pueden tomar medidas legales que van desde una denuncia con la policía cibernética para dar de baja el contenido, hasta aplicar la Ley Olimpia y que los responsables de vulnerar a una persona paguen por los hechos.

De acuerdo con la doctora y abogada Paola Vanessa Nava Calvo, "lo que sanciona esta Ley Olimpia, es una violación a la intimidad sexual y no solo el tema de grabar videos, sino también audios, tomar fotografías, imprimir, compartir, divulgar o publicar contenido de la persona". Es por ello que podría aplicarse si el robo de identidad sí terminó filtrando este tipo de contenido y aunque aún hay detalles a pulir, explica que sí se puede usar cuando hay casos en los que a diferencia de Brenda Vidal, la víctima sí tiene contenido que podría terminar en la red.

En algunos estados las amenazas de difundir contenido íntimo sí están penadas por la ley. (Foto: Cuartoscuro)

Está la amenaza de dar a conocer contenido privado y en algunos estados del país, la mera amenaza ya es penada, y en los casos en los que aún no se ha regulado este apartado, es posible pedir ayuda de las autoridades. De acuerdo con lo que contó a El Heraldo Digital lo ideal al encontrarse en esta situación es "voy con la policía cibernética, voy con la denuncia", y más si estos perfiles terminaron filtrando contenido sexual.

Finalmente, la abogada reconoce que la ley "está en pañales" y que para que las autoridades o fiscalías correspondientes puedan actuar en la creación de perfiles falsos que prometen compartir contenido sexual de una persona, aún hacen falta tecnologías para saber si las fotografías, videos y audio son de la persona afectada o si se trata de Photoshop e incluso creadas con inteligencia artificial. Mientras que las propias plataformas, en este caso Instagram, deben de tener medidas más efectivas para eliminar las cuentas aún si sólo se trata de una amenaza.

