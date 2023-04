PAN arropa a Alejandra Del Moral, durante primer día de campaña en el Valle de México

No me espanta ir en segundo lugar, porque soy una mujer de trabajo, voy a alcanzar a la candidata de Morena y voy a ganar la gubernatura del Estado de México, aseguró Alejandra Del Moral Vela, candidata de la coalición “Va por el Edomex”, desde el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el denominado corredor azul, donde estuvo arropada por las dirigencia nacional y estatal del partido Acción Nacional.



En este municipio del Valle de México, que durante muchos años fue gobernado por alcaldes panistas, recordó que en el 2021 la coalición PRI, PAN y PRD -a la que este año también se integró Nueva Alianza- recuperó el municipio de Atizapán que estaba gobernado por Morena. Del Moral Vela señaló que la elección del 4 de junio se juega el futuro del Estado de México, donde la gente quiere un cambio, pero no de colores; sino de solución de problemas.



“No me espanta cuando dicen que vamos en segundo lugar, caballo que alcanza gana, sé trabajar, soy mexiquense, la voy alcanzar y le voy a ganar la gubernatura del Estado de México”. Aseguró que será la gobernadora de la reconciliación, que es mucho más poderosa que la polarización; y el antídoto para un populismo que ha intentado dividir a la entidad y al país, fomentando el odio entre los ciudadanos.



“Porque lo Cortés no quita lo valiente, y lo brava no me lo van a quitar, voy a caminar el Edomex y voy a demostrar que con propuestas y trabajo podemos ganar”, dijo la candidata

La candidata aseguró que conoce el Edomex como la palma de su mano

Créditos: Especial

Un gran apoyo panista

En tanto el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aseguro que, ganando el Edomex y Coahuila en 2023, la coalición “Va por México” también ganará las elecciones presidenciales del 2024. Destacó Morena sí representa un cambio para el país, pero hacía atrás; y advirtió que "no vamos a permitir que llegue peor para el Estado de México, que se llama Morena. No lo vamos a permitir".



Destacó que el PAN mexiquense aportará a la campaña de Alejandra Del Moral, un cambio positivo, de todo aquello que se tenga que corregir.



"Hoy nos hemos tomado de la mano, aquellos que hemos competido fuerte en el pasado, lo hacemos ante la destrucción".

Añadió que en el 2021 con la coalición Vamos por México, ya le ganó Murena; y lo volverá a hacer en el Edomex.



Del Moral Vela también estuvo acompañada por otros panistas, como el líder estatal del PAN; Anuar Azar; por los ex alcaldes panistas de Atizapán, Ana Balderas y Carlos Madrazo, así como legisladores federales y estatales, entre ellos, Enrique Vargas del Villar. También asistieron al evento los dirigentes del PRI, Erik Sevilla; Omar Ortega del PRD; y Mario Cervantes Palomino de Nueva Alianza.

El PAN mexiquense aportará a la campaña de Alejandra Del Moral, un cambio positivo

Créditos: Especial

La aspirante a la gubernatura señaló que dará continuidad al programa del salario Rosa del gobierno actual, a través de su propuesta El Nuevo Salario Familiar, que fortalecerá el ingreso de los mexiquenses.



Al evento asistieron alrededor de 4 mil simpatizantes de los tres partidos que conforman la alianza, quienes, portando banderas del PRI, PAN, PRD y NA corearon las letras del cantante Juan Gabriel, durante la presentación de un imitador, previo a la llegada de la candidata, quién venía del municipio de La Paz, en la zona Oriente del Edomex.



Al grito de “Soy valiente”, otro grupo de simpatizantes llegaron a los campos de futbol de la colonia Margarita Maza de Juárez, con música de batucada y portando una bandera roja. La candidata aseguró que conoce el Edomex como la palma de su mano; y que ha caminado más de 10 veces el territorio mexiquense; por lo que será una gobernadora de territorio, no de escritorio.

SEGUIR LEYENDO

Alejandra del Moral: el Estado de México no se negocia, se gana en las urnas

Elecciones Edomex 2023: Alejandra del Moral y Delfina Gómez reciben su registro como candidatas

Arranca pugna entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral por la gubernatura en Edomex

srgc