Guadalupe Taddei toma protesta como consejera presidenta del INE

Este lunes 3 de abril, Guadalupe Taddei Zavala tomó protesta como la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al igual que tres consejeros que inician su periodo el próximo martes.

La funcionaria asistió de forma presencial al Consejo General del órgano electoral para ocupar el cargo como lo indica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto una vez que fue elegida por insaculación

Taddei Zavala tuvo como invitado a diputados federales locales de Morena, entre ellos Sergio Gutiérrez Luna, su esposa y legisladora del Congreso de Sonora, Karina Barrón, Julieta Ramirez y Selene de Avila.

“Es un orgullo ser la heredera de la lucha de tantas mujeres mexicanas, yo creo que hay que tener calma para hacer una reflexión de todo el Consejo General” señaló en entrevista previa al inicio de la sesión.

Edmundo Jacobo llevó a cabo la ceremonia de la toma de protesta

De acuerdo con la citada anteriormente, establece que la consejera presidenta se tomará protesta a sí misma.

Taddei Zavala tomó protesta a los consejeros Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo, quienes sustituyen a Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz quienes concluirán su cargo el último minuto de este lunes

Luego de los señalamientos por su relación familiar con funcionarios de Morena, se le preguntó si llega cuestionada al cargo, situación que rechazó.

Al tomarles protesta al cargo a Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo se dijo convencida que contribuirán al incremento de la vida democrática de México.

“Estoy convencida que con el actuar cotidiano en su desempeño habremos de contribuir al incremento de la vida democrática y la agenda de la misma en nuestro país”,

Previo al inicio de la sesión del Consejo General, el aún consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova acompañó a su sucesora hasta la entrada del edificio en donde se encuentra la llamada “herradura de la democracia”, pero no estuvo presente en la sesión, dijo que fue por cortesía.

Toma de protesta de los consejeros del INE

Al ser cuestionado sobre si el INE queda en buenas manos con la nueva presidenta, Córdova respondió “por supuesto” y reiteró que desde este 04 de abril regresará a la academia.

“A partir de mañana yo me reincorporo y no es que vuelva a dar clases, no he dejado de dar clases en la UNAM”, sostuvo.

Adriana Favela, fue la única consejera saliente presente en la sesión de este lunes, Ciro Murayama y Roberto Ruiz tampoco asistieron.

Con información de Elia Castillo

DRV