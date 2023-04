"¿Ya no hablamos o qué?": Ebrard le cumple al INE y se deslindará de mensajes de apoyo, pero no está de acuerdo

El canciller Marcelo Ebrard criticó la orden que le dio la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en la que le pide deslindarse de los mensajes de propaganda en su favor, para obtener la candidatura presidencial de Morena rumbo al 2024, porque asegura que viola la libertad de expresión de los ciudadanos. Sin embargo, aseguró que acatará la instrucción.

"Canciller, ¿está pidiendo el INE que se deslinde en sus redes sociales sobre la propaganda, la promoción?", cuestionó la prensa a Ebrard, este viernes en la cancillería.

- “Pues como ya he dicho, la gente pone y tiene sus propias expectativas. Y nosotros así hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Desde luego voy a a acatar lo que el INE diga, es la institución correspondiente, pero las personas están en su libertad de decir lo que quieran y de proponer lo que quieran. ¿Ya no hablamos, o qué hacemos? Si alguien quiere expresar una participación con una persona, una simpatía, ¿por qué no lo va a hacer? Pero en fin, vamos a respetar lo que diga el INE”, dijo.

- "¿Pero en sus redes personales también aplica?", se insistió.

"Pues mira, yo en mis redes nunca he puesto nada que piense yo que esté violando alguna norma, que no es lo que nos piden. Lo que nos piden es otra cosa, es que yo me deslinde de que alguien diga, si ahí una señora dice: oye, Marcelo, ¿tú si eres el bueno?, tengo que poner me deslindo de lo que dijo la señora, pero es parte de la libertad de expresión”, concluyó.

Marcelo Ebrard no está de acuerdo con la petición del INE

FOTO: Archivo

Instruyen a consulados ser “procuradurías de defensa”

La SRE instruyó a los consulados de México en Estados Unidos y Canadá desplegar siete acciones en favor de los connacionales en esos países, entre ellas que actúen como “procuradurías de defensa de los mexicanos” para evitar que los que enfrentan un proceso judicial sean condenados a pena de muerte.

El reforzamiento de medidas a favor de los connacionales en Estados Unidos y Canadá fueron anunciadas este viernes en el evento "Consulados en América del Norte: transformando sus servicios y protección a personas mexicanas", que encabezó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

“Habrá quien diga ‘¿por qué defienden a alguien que cometió un delito?’. Bueno, hay personas que las han condenado a pena de muerte con serias dudas sobre su culpabilidad porque no hablan el idioma o porque no tuvieron un buen abogado. Entonces, lo que vamos a hacer es que tengan una defensa justa y que puedan probar su inocencia o en su caso que tengan una buena defensa para evitar la pena de muerte. México, como saben, no coincide con la pena de muerte”, dijo el canciller en entrevista al concluir el evento.

Entre las acciones que desplegarán los consulados, está el garantizar la defensa y atención de los connacionales en la lengua indígena que hablen porque hoy enfrentan la dificultad de hacer traducciones al español y al inglés.

“Se amplía el servicio de Whats ahora para las citas, empieza el lunes, va a tener un gran impacto allá para nuestra comunidad; estamos por abrir dos nuevos consulados, Oklahoma y New Jersey, tendrá que ser en mayo”, dijo.

Aprovechó el evento para anunciar que la cancillería llegó a un acuerdo con el Departamento de Estado para que en esta administración, hasta 2024, no sea problema la famosa Visa A2 y las condiciones de que expirar pronto, lo que genera incertidumbre al personal diplomático. También les informó de un aumento salarial.

“Acabo de anunciar un aumento para los prestadores de servicios independientes, que es la clasificación de mucho de nuestro personal en los consulados de entre cinco y 12 por ciento, dependiendo básicamente antigüedad y esa clase de cosas, ingreso, o sea, les voy a aumentar más, o les vamos a aumentar más a quienes ganan menos, y le aumentaremos un poquito a quienes ganan más. Pero lo importante es que nos pidió el presidente que fuéramos fortaleciendo eso porque sí hay mucha desventaja en los ingresos”, dijo.

El responsable de la política exterior mexicana compartió que el presidente López Obrador le dio la encomienda que instruir a que los consulados sean una especie de procuraduría de defensa de los connacionales.

“Es lo que queremos construir, es lo que va construyendo: defender a nuestros connacionales y promover sus intereses”, apuntó Ebrard.

En el evento, también participó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE.

“Acompañé esta mañana al canciller @m_ebrard para anunciar las siete nuevas acciones que se implementarán en todas nuestras representaciones en América del Norte y que permitirán expandir la protección consular de nuestras y nuestros connacionales en el exterior”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter en @r_velascoa.

Confirman visita de Lula a México

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón confirmó este viernes que el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, visitará México este año en una fecha todavía por definir; también, dijo que está firme la visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará en septiembre a esa nación sudamericana.

Al dar un mensaje conjunto con su homólogo de Brasil, Mauro Vieira, desde la sede de la cancillería mexicana, Ebrard dijo que sólo están a la espera de la fecha en que Lula pueda venir a México.

“Para nosotros, en su momento, cuando así se resuelva por parte del Gobierno del Brasil, recibir a Lula en México será pues no solo un placer, un gusto, un honor, sino que vamos a estar felices porque aquí se le quiere bien al presidente Lula y a todos los brasileños”, dijo.

Lula Da Silva visitará México en próximas fechas Foto: Especial

Sobre la visita a México del canciller Vieira y una delegación de funcionarios brasileños no entró en detalles de la agenda, pero dijo que es amplia con al menos 83 temas prioritarios.

“Sólo diré que estamos, en síntesis, entrando a una nueva etapa en la relación de México y Brasil, fundada en la determinación de quienes encabezan los gobiernos de ambos países: el presidente López Obrador, el presidente Lula. Habiendo la afinidad que hay por muchas y muy diversas razones, pero especialmente por la visión hacia el futuro y los programas de gobierno fundados en una visión progresista del mundo… Habiendo eso, entonces tenemos que traducirlo en una relación bilateral mucho más estrecha, productiva para los dos pueblos en los próximos años”, señaló.

Expresó que México y Brasil son dos países latinoamericanos “escuchados en el mundo, con autoridad moral y política”, por lo que ambas naciones están obligadas a levantar la voz para resolver conflictos internacionales.

“Tenemos la obligación de contribuir a que la circunstancia mundial pueda evadir las tendencias -o superar las tendencias- más negativas que observamos: polarización, exclusión, tenemos 16 conflictos en curso, hay a veces decisiones con mucha cerrazón, se toma poco en cuenta a los países en vías de desarrollo.

“Entonces, ahora hay una voz más potente, entre más cercanía entre México y Brasil más potencia esa voz. Por eso nos da mucho, mucho gusto recibirles el día de hoy”, dijo.

