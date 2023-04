"El proceso de transformación continúa, a robar a otra parte": AMLO arremete contra el INAI y los organismos autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su regreso a la conferencia matutina para arremeter en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al cual acusó de no hacer nada en contra de la corrupción que imperó en el país en los gobiernos pasados.

Desde Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo señaló al organismo de no estar al tanto de los beneficios que se dieron por la privatización de diversas instituciones. Dijo que en el Sistema Penitenciario se cobraba hasta cinco mil pesos por cada uno de los reos.

"Nunca ese organismo de la transparencia se dio cuenta de que García Luna y sus socios estaban comprando bienes millonarios en México y en el extranjero".

Aseguró que este organismo no tiene utilidad. FOTO: Archivo.

Además de esto, dijo que la defensa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no está sustentada en u interés hacia el pueblo de México, debido a que la institución era utilizada para usar recursos en la construcción de "elefantes blancos", ciudades de la ciencia y construcciones lujosas que no son utilizadas.

"Son como cuerpos sin alma", dijo.

Dijo que a los grupos que han operado estos organismos no les importaba la ciencia, sino robarse el dinero usado para la edificación. Destacó que los gobiernos anteriores permitieron que el presupuesto terminara en los bolsillos de una burocracia a la que calificó como dorada y onerosa. Aseguró que el presupuesto no pertenece a los gobiernos o a las élites y acusó a la clase política de no tener llenadera.

"Solo volteaban a ver al pueblo cuando había elecciones. Es cuando repartían dádivas, limosnas". dijo.

Aseguró que su gobierno no permitirá la continuidad de prácticas que busquen quedarse con los recursos de los mexicanos o favorecer a la burocracia, por lo que no dará un paso a atrás en el proceso de transformación.

"El proceso de transformación continúa, a robar a otra parte".

El mandatario dijo que no se permitirá seguir con estas prácticas. FOTO: Presidencia.

“Nos están culpando a nosotros, como si yo hubiese comprado el avión”: AMLO

El presidente acusó este viernes a sus opositores de querer culparlo del “gasto oneroso” para el erario público que significó la compra del avión presidencial TP01 "José María Morelos” y la depreciación que sufrió al venderlo la semana pasada al gobierno de Tayikistán.

“Quise que se aclarara bien, porque también ha habido mucha especulación sobre la venta del avión presidencial, ya nuestros adversarios nos estaban o nos están culpando a nosotros, ya dándole la vuelta como si yo hubiese comprado el avión, como si yo hubiese usado el avión, como si yo fuese el responsable de ese despropósito, de comprar un avión de lujo, carísimo para pequeños faraones acomplejados”, dijo en la mañanera de Palacio Nacional.

Previo a presentar un informe sobre la operación de venta, el mandatario federal sostuvo que el avión presidencial, adquirido al finalizar el sexenio del panista Felipe Calderón y usado por el priista Enrique Peña Nieto en su administración, era inservible para usarlo al interior de México porque está diseñado sólo para viajes largos, como ir a Europa sin recargar combustible.

Esta nave fue adquirida durante el gobierno de Felipe Calderón. FOTO: Archivo.

“Pudieron haber comprado un avión más pequeño para ir a Oaxaca, para ir a Hermosillo, para ir a Tijuana, para ir a Mérida, pero no era recomendable técnicamente utilizar para ir a Guadalajara o para ir a Monterrey, el avión es para viajes largos, además costosísima”, repechó.

Dijo que sus opositores quisieran que regresara el estilo de gobierno de lujos para los que están en el poder a costa del erario público.

“Qué hemos hecho, pues ya no hay pensiones millonarias a los expresidentes, que era una verguencia, que los presidentes de México terminaban y recibían una pensión general equivalente a 5 millones de pesos mensuales. Cómo íbamos a continuar con eso, eran los expresidentes con más pensión en el mundo, pues teníamos que cancelarlo.

“Teníamos que cancelar la caja de ahorro especial para funcionarios de alto nivel que costaba mantenerla 6 mil millones de pesos al año; teníamos que cancelar el Estado mayor presidencial que significaba mantener a un grupo de élite de 8 mil elementos de las Fuerzas Armadas para cuidar al presidente”, apuntó.

AMLO: “El Poder Judicial está hecho para proteger a las élites"

El mandatario criticó que Alejandra Palacios, al terminar su encargo de titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), hubiese sido invitada a trabajar a la empresa privada Alfa.

“Pues resulta que terminó la señora y a trabajar o al menos le ofrecieron trabaja en Alfa, una empresa de Monterrey. Pues ahí hay trabajo en Oxxo, en Kimberly Clark de Claudio X. González, allá que se los lleven a todos y que dejen en el servicio público a gente que le tenga amor al pueblo, sobre todo que tenga un compromiso con los más humildes”, dijo.

El mandatario aseguró que la Cofece era un organismo “creado para que se debilitara a todo el sector público y se le diese privilegio al sector privado, para eso crearon ese organismo”, principalmente contra Pemex y la CFE. Aseguró que con ese mismo propósito crearon el Poder Judicial.

“Como el poder Judicial igual, que está hecho para apoyar a los que tienen con qué comprar su inocencia, está hecho para proteger a las élites, no para defender al pueblo”, señaló.

