En días pasados aseveró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solo servían para ocultar corruptelas de los gobiernos pasados.

Se le olvida al primer mandatario, que el INAI es un organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de derechos fundamentales, como lo es el acceso a la información pública.

Pero como lo suyo no es la transparencia ni la rendición de cuentas claras, le molestan este tipo de órganos autónomos. Por eso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos impuso a un títere a su servicio.

Para el presidente la única información que vale es la que el proporciona en sus mañaneras, por eso ahora dice que ya no es necesaria la agencia de noticias NOTIMEX. Entiende perfectamente el papel del INAI, pero le estorba porque precisamente es este organismo el encargado de garantizar que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad entregue la información solicitada.

El INAI no ha podido sesionar debido a que el presidente no ha aprobado los nombramientos pendientes, incluso instruyó a su secretario de Gobernación para que hablara con los senadores de Morena y partidos aliados para hacer una pausa en el tema.

Como los senadores del partido en el poder hacen lo que les dice su jefe, es decir el presidente López Obrador, no han designado a tres de sus siete comisionados, por lo que carece de quórum el INAI para funcionar. Y como dijo el impresentable de Salgado Macedonio, los designaran cuando la mayoría morenista así lo decida.

Según López Obrador el INAI no sirve para nada, ya que para el mandatario el organismo es una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. El monopolio de la información la tiene él, la única verdad que vale es la proporcionada por él.

Como en un circo romano el presidente dice quien es corrupto y quien no, así que no necesita de ningún órgano autónomo que venga a transparentar la información pública, eso le estorba, le incomoda, porque nadie tiene derecho a cuestionar las decisiones del primer mandatario.

Organismos como el INAI fortalecen la democracia en el país, hoy están pendientes por falta de quórum legal para sesionar, medios de impugnación de la ciudadanía que permitirían ordenar el acceso a la información.

Con esto, miles de personas no podrán acceder a la información pública que solicitaron, pero esto no le preocupa a López Obrador, al contrario, le conviene. ¿Será que el presidente todavía sigue enojado porque no le revelaron, ya que no tiene facultades el INAI para ello, el sueldo del periodista Carlos Loret de Mola?

En la opinión del primer mandatario las funciones del INAI las puede absorber la secretaria de la Función Pública. Si, la misma que seguramente investigó y dejó al descubierto la estafa en SEGALMEX, o el conflicto de intereses motivado por la casa de Houston donde vivía su hijo y cuyo dueño era un contratista de PEMEX.

Así que, en la lógica presidencial, si desaparece el INAI la ciudadanía no debe de que preocuparse, al contrario, no sirve de nada.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

eduardomacg@icloud.com

@eduardo84888581

MAAZ