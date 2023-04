"Ya aparecerá, tengan paciencia": AMLO el gran ausente de la reunión con los gobernadores

Alrededor de las 11:00 am comenzó la llegada de los gobernadores de estados, para la reunión programada con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la titular de la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Las primeras en llegar fueron la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros y la Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la Conferencia Mañanera de hoy, Adán Augusto López informó que el presidente López Obrador no estará presente durante el encuentro con 20 gobernadores convocados a Palacio Nacional y que tampoco está previsto que el titular del Ejecutivo federal mande un mensaje. Esto porque se encuentra descansando y recuperándose por el contagio de Covid-19.

Explicó que en ese encuentro se dará seguimiento a la estrategia de seguridad nacional, por lo que encabezará el encuentro al que también asiste la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Lorena Cuéllar fue la primera en llegar a Palacio Nacional

Unos minutos después hizo su arribo el gobernador del Oaxaca, Salomón Jara.

Salomón Jara en su arribo a Palacio Nacional

Después del mandatario de Oaxaca llegaron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y también el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Américo Villarreal fue el tercer mandatario estatal en llegar al lugar de la reunión

Alejandro Encinas llegó alrededor de las 11:20 am

A las 11:30 am llegó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Ramírez Bedolla llegó a Palacio Nacional a las 11:30 am

A las 11:40 llegaron al recinto del Centro Histórico los gobernadores de Colima, Indira Vizcaíno y de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Indira Vizcaíno llegando a la reunión de los gobernadores

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Las gobernadoras Evelyn Salgado, de Guerrero y Marina del Pilar Ávila, de Baja California Norte llegaron a la cita unos minutos antes de las 12:00 pm.

Evelyn Salgado llegó unos minutos antes del medio día

Marina del Pilar Ávila a su llegada a Palacio Nacional

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López llegaron al mismo tiempo para la reunión de seguridad en Palacio Nacional.

Sheinbaum y Adán Augusto llegaron al mismo tiempo a la reunión de seguridad

"Tengan paciencia, ya aprecerá"

“Ya aparecerá, tengan paciencia, tengan paciencia”, expresó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ante los cuestionamientos de por qué no ha aparecido públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra quilado al dar positivo a coronavirus.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, dijo que en la reunión de casi dos horas con los 22 gobernadores de la 4T y aliados, el presidente no dio un mensaje ni mandó un video. Además afirmó que López Obrador está bien y recuperándose de su tercer contagio.

¿Hay preocupación de los gobernadores por la salud del presidente?, se le cuestionó. No, ninguna, acotó. Al preguntarle si no daría tranquilidad que el primer mandatario dieron mensaje, el encargado de la política interna señaló “la tranquilidad está desde el hecho que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio de Covid, que se recupera y que está aislado y recuperándose”.

¿Pero a cuatro días porque no ha aparecido el presidente, secretario?, se le insistió. "Yo lo he visto, no se donde haya aparecido", dijo.

De la reunión que encabezó con los 22 gobernadores de la 4T y su movimiento, explicó que ya estaba programada para analizar la estrategia nacional de seguridad y la aplicación de los programas del bienestar. “Fue básicamente eso, garantizar el avance de la estrategia nacional de seguridad en cada uno de los estados y en la segunda parte fue la evaluación de los programas de bienestar”, comentó.

A lo lejos, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, moviendo su mano en forma de negación, dijo que el presidente no había mandado ningún mensaje en el encuentro con los mandatarios estatales. La mayoría de los gobernadores se retiró del recinto histórico sin dar declaraciones.

