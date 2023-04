VIDEO | Conductor enfurece contra pasajero por pedirle que maneje más lento: "No eres nadie para mandar"

A través de redes sociales se difundió el momento en que el chofer de una unidad de transporte público en Jalisco enfurece con un pasajero después de que este le pidió que fuera más lento, debido a que viajaba a exceso de velocidad pero al parecer la petición hizo que el conductor se enojara.

En el clip que fue compartido en Twitter como denuncia, se muestra el momento en que el hombre que manejaba el camión de la ruta 27 se levanta de su asiento y se dirige al pasajero que le solicitó que bajara la velocidad y bastante molesto se hace de palabras con el usuario.

Fue otra persona que viajaba en el transporte, quien captó los momentos en que el chofer enfrenta al sujeto que iba sentando y sin temor alguno le dice no lo esté mandando, incluso le advierte que puede lo puede golpear y lo reta a que se peleen, pero estos comentarios no intimidan al viajero y sigue contestando.

El conductor se levantó de su asiento para enfrentar al pasajero

"Vas, no hables por hablar, yo sí te rompo tu madre, tu no eres nadie para mandar no te equivoques, bájale y no me estés mandando", dijo el chofer.

A pesar de que las demás personas que viajan en el autobús le piden que no discuta y siga su camino, el conductor continúa debatiendo con el joven que le pidió que bajara la velocidad. Finalmente y antes de terminar el pleito, el individuo lo amenaza y le dice que cuando se baje, se bajará también para continuar con la disputa o incluso para iniciar los golpes.

"Quieres ver quién le da a quién, bájate ándale, ahorita que te bajes me voy a ir detrás de ti perro", concluye el piloto y regrese a su lugar para continuar con la marcha.

Tras los hechos, la Secretaría de Transporte de Jalisco pido más información a cerca de lo ocurrido así como el número de la unidad para darle seguimiento al caso.

