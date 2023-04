VIDEO: en bicicleta y de noche, exhiben a un hombre que poncha llantas en Cuauhtémoc y BJ

Gracias a las cámaras de vigilancia ha sido posible captar el momento exacto de algún robo, intento de secuestro o asalto. En esta ocasión, se logró detectar una actividad inusual en calles de dos alcaldías de la Ciudad de México, Cuauhtémoc y Benito Juárez, en donde generalmente suelen circular ciclistas, quienes en ocasiones, tienen encuentros tensos con automovilistas y de acuerdo con las imágenes difundidas en Twitter, un ciclista dañó un vehículo en calles de estas demarcaciones.

En el video difundido por el reportero de nota roja, Carlos Jiménez, se puede ver que es de noche cuando un hombre llega a bordo de su bicicleta para comer el ilícito, la deja a un lado y se dirige a un automóvil color blanco que se encuentra estacionado sobre la acera y en tan sólo seis segundos perfora las llantas del auto. Lo que llama la atención es que parece saber exactamente a qué vehículo se dirige.

Una vez que logra su cometido, guarda la herramienta con la que dañó los neumáticos y se aleja velozmente en total calma. A través de dicha red social, los usuarios reprobaron el actuar del ciclista y entre los comentarios más repetidos, se encuentra la teoría de que probablemente el sujeto trabaja en una vulcanizadora y se vale de estas técnicas para ganar clientes, sin embargo, se desconoce la identidad del sujeto y los motivos por lo que decidió cometer tales actos.

El tenso encuentro entre un biker y un ciclista tras invadir la ciclovía, ¿quién tuvo la culpa?

Un usuario de Twitter compartió un video del accidente en el que se vio involucrado, junto con un motociclista. El percance ocurrió en diciembre pasado sobre los carriles laterales de avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana Cazadora, específicamente, en el carril exclusivo para bicicletas. El ciclista estaba por llegar al semáforo cuando se percató que detrás de él se aproximaba un repartidor de comida por aplicación, fue en ese momento en que comenzó a bajar la velocidad para evitar que continuara su trayecto sobre el carril exclusivo.

Al aproximarse, se escucha al repartidor decirle "con permiso, por favor", a lo que el hombre de la bicicleta responde "es por afuera hermano" refiriéndose a que el paso para este tipo de vehículos es por los carriles para autos, pero en cuestión de segundos cambia su actitud y levanta la voz para decirle: "¡es por afuera cabr*n! ¿no entiendes?".

En ese momento, el repartidor se va hacia atrás para modificar su ruta, sin salirse del carril, pero la maniobra falla y al acelerar para pasar a un costado del ciclista, termina por golpear la bicicleta y se cae de la moto debido al mínimo espacio entre el carril y la acera. En ese incidente, también se vio afectado el ciclista al atorarse con la moto, por lo que comienzan los reclamos entre los dos hombres.

"No te pases de verg*", dice el motociclista cuando de inmediato, el ciclista le responde "¡no te pases de verg* tú culer*", el repartidor le reclamó que no lo haya dejado pasar con tranquilidad, pero aparente molestia, pero el ciclista continúa gritándole que no podía pasar, en eso el motociclista le dice que ya se va a salir, no son antes reclamarle que le tiró su celular y con aparente molesta, el hombre de la bici le grita: "¡me vale verg* wey!"

El repartidor no se contuvo y lo llamó "manchado" y le mentó la madre, pero volvió a tranquilizarse y pedirle nuevamente que lo dejara pasar por favor, cuando el ciclista continuaba cuestionándolo sobre qué hacía en dicho carril y finalmente, el biker se disculpó, pero el ciclista seguía firme en no dejarlo pasar.

