Nuevo caso de "las goteras": conocieron a tres hombres en la Feria del Caballo y uno de ellos murió por una sobredosis de clonazepam

Existen una serie de crímenes perpetrados por un grupo de mujeres conocidas como "las goteras" que se caracterizan principalmente porque sus víctimas son hombres, quienes terminan siendo drogados por ellas, posteriormente les roban su dinero y pertenencias. Pero en ocasiones, estos hechos llegan a escalara a tal grado de que los sujetos fallecen debido a la sobredosis de la sustancia que se utilizó en ellos. Tal es el caso de un grupo de amigos víctimas de tres mujeres que conocieron en la la Feria Internacional del Caballo Texcoco y cuyo encuentro le quitó la vida a uno de ellos.

Las goteras vuelven a atacar, ahora en el Estado de México

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 15 de abril cuando tres hombres acudieron a la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, lugar en donde conocieron a tres mujeres. De acuerdo con lo relatado por los sobrevivientes Kevin Yahir y Osael Prado, los hechos ocurrieron en un hotel de paso llamado "El Edén" ubicado en el kilómetro 19.5 de la carretera Lechería-Texcoco, ahí llegaron con las desconocidas luego de haber asistido al evento.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Ahí convivieron con las mujeres de entre 20 y 30 años de edad, de hecho el video del momento al interior del lugar fue compartido por el reportero Enrique Luna a través de su página de Facebook. Todo parecía marchar con normalidad, por lo que no se esperaban lo que ocurriría a continuación, pues fue cuando comenzó la pesadilla de los tres hombres que pensaron que todo quedaría en un encuentro casual, pero en realidad tuvo un desenlace fatal.

Luego de estar con ellas un rato bailando e ingiriendo bebidas alcohólicas, los sujetos se quedaron dormidos repentinamente y al despertar, sus carteras, celulares y dinero en efectivo habían sido robados, pero uno de ellos, Ángel Iván Santibañez estaba inconsciente y con espuma en la boca.

Los tres hombres fueron abordados por las mujeres. | FOTO: Telediario

Las víctimas despertaron hasta las 15:30 horas del sábado y al notar que Ángel Iván de 39 años de edad no reaccionaba, decidieron solicitar ayuda al personal del hotel, al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil quienes no pudieron hacer más por su amigo y únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes por el delito de homicidio.

Este fue el modus operandi de las goteras en este crimen

De acuerdo con Kevin Yahir, los hechos ocurrieron durante el evento y de forma espontánea: "Yo no me percato de cuando las muchachas se acercan porque yo me quedo comprando unas papas y en eso se me acerca una chava, me dice que si le puedo comprar unas papas y sí me sacó un poquito de onda porque no la había visto, no la conocía ni nada" refirió en entrevista con Telediario.

Se tomaron una foto con las goteras y grabaron un video. | FOTO: Telediario

De acuerdo con la FGJEM, el cuerpo de Iván tenía una alta cantidad de clonazepam lo que probablemente le habría quitado la vida debido a una sobredosis. Ahora, sus amigos exigen justicia y que el hotel cierre sus puertas al haberle facilitado el escape a las mujeres, por su parte, la dependencia abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y robo en contra de quien o quienes resulten responsables.

SIGUE LEYENDO:

Macabro hallazgo: encuentran a un hombre muerto en un hotel de Tacubaya

Buscan en Nayarit al antropólogo forense Juan Carlos Tercero, lleva 2 semanas desaparecido