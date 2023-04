Caos en Tijuana: tren derriba postes de luz y ocasiona un mega apagón

Un tren que derribó postes de luz en prolongación Paseo de los Héroes, colonia 20 de Noviembre ocasionó un mega apagón y caos vial en la ciudad de Tijuana.

Fue a las 10:28 horas de este lunes cuando el tren derribó tres postes de luz, uno de alumbrado público y otro de fibra óptica.

El tren de carga transportaba 200 toneladas de papel, 700 toneladas de malta y 700 toneladas de gas LP que arrastró a su paso cinco postes ubicados a un costado de la vía.

De acuerdo a Protección Civil Municipal no se reportaron personas lesionadas y se suspendió el suministro de energía eléctrica para evitar incidentes.

En entrevista con el subdirector operativo de Protección Civil, Miguel Ceballos, explicó que la reapertura de la vialidad y el restablecimiento del suministro de energía eléctrica podría ser por la tarde noche de este lunes. Al momento se encuentran parcialmente cerradas las avenidas aledañas, lo que ha generado tráfico en la ciudad.

En el lugar continúan elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos y la Comisión Federal de Electricidad.

Marco Antonio Moncada, propietario de un negocio en Paseo de los Héroes, declaró que el pasado viernes reportó que algunos cables estaban colgando, el cual no fue atendido.

"No vinieron pero se hizo el reporte y se pudo haber evitado esto. Me dijeron que no recibieron el reporte y lo hice en el 911. ", expresó Moncada.