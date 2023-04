Gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli advirtió no tolerará chantajes, ni actos ilegales

Luego de que este miércoles, representantes de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), asociación de comerciantes y transportistas vandalizaron las instalaciones de la Oficialía Calificadora y bloquearon accesos al Palacio Municipal de Cuautitlán Izcalli, en protesta por la detención de uno de sus compañeros; el gobierno local advirtió que no tolerará chantajes, ni actos ilegales.



En sesión de cabildo, Secretario del Ayuntamiento Miguel Ángel Gutiérrez Pilloni informó que con el pretexto de la detención de un comerciantes que infringía la normativa estatal y municipal, al utilizar la vía pública sin contar con permisos, quien fue remitido a la Oficialía Calificadora para imponerle la multa correspondiente, aproximadamente 50 personas ingresaron a las oficinas de la dependencia, destrozando computadoras, monitores, cámaras de video; además de lesionar al personal que estaba laborando.



La Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli, en cumplimiento de sus obligaciones, procedió a salvaguardar a los ciudadanos y servidores públicos que se encontraban en las oficinas, señaló.

50 personas ingresaron a las oficinas de la dependencia

Créditos: Especial

Se cuenta con elementos y pruebas

Sin embargo, los agresores siguieron realizando actos vandálicos y cerraron por más de dos horas las vías primarias del municipio, provocando caos vial y afectando a miles de ciudadanos que volvían de su jornada laboral.



El funcionario destacó que el gobierno municipal no va a acceder a chantajes, a tolerar actos ilegales que atenten contra el patrimonio de los izcallenses y que nadie puede estar por encima de la ley; por lo que el Ayuntamiento presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para que se finquen responsabilidades sobre los autores materiales e intelectuales de los hechos.



Dijo que se cuenta con elementos y pruebas, incluidos las promociones que los mismos representantes de ACME subieron en redes sociales, donde confiesan abiertamente la comisión de actos ilícitos.

El gobierno municipal no va a acceder a chantajes

Créditos: Especial

“No permitiremos afectaciones y agresiones de quienes de manera ilegal pretenden obtener beneficios particulares, como la intención de un poder ilegal y que es del dominio público, que no es la primera acción vandálica que realizan”.



“El Ayuntamiento como institución pública basa su actuar en el marco de la ley. El gobierno municipal, en todo momento velará por la integridad de los ciudadanos izacallenses y no tolerará actos delincuenciales, simulando buenas acciones”.



En enero pasado se registró una balacera en un mercado sobre ruedas ubicado en la zona de bancos del Centro Urbano de Cuautitlán Izcalli, por un conflicto entre organizaciones de comerciantes, resultando dos personas heridas de gravedad, donde al parecer también estuvieron involucrados agremiados de ACME.

SEGUIR LEYENDO

VIDEO | Ladrones saquean celulares de plaza Luna Parc en Cuautitlán Izcalli

Asaltos se intensifican en transporte público que pasa por Periférico Norte; de Toreo a Tepotzotlán sufren 50 asaltos al día

Edomex: Secretaría de Seguridad realiza 10 mil operativos en transporte público

srgc