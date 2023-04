Cambio de sentido en 5 de mayo, ningún beneficio para la ciudadanía

A pocas semanas de la conversión de la circulación de la calle 5 de mayo, esta no sólo ha generado confusión y complejidad para los conductores que transitan por esta importante vialidad, sino también ha traído repercusiones para los peatones, comerciantes y usuarios del transporte público. Adriana comenta que como comerciante, este cambio ha originado desorden y confusión para los clientes, puesto que no encuentran la forma de estacionarse.

“Cómo comercio obviamente nos pareció fatal porque a todos no está afectando muchísimo con nuestros clientes. Los clientes llegan aquí y no encuentran cómo estacionarse porque todos los estacionamientos están tapados y no hay manera de cómo meterte”.

Adriana, transeúnte