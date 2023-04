Cae “El Diablo”, presunto responsable del asesinato de tres jóvenes en Morelos: desaparecieron al volver de CDMX

Hace una semana los cuerpos sin vida de tres jóvenes quienes estaban reportados como desaparecidos, fueron encontrados en un paraje ubicado en la comunidad de Fierro del Toro, del municipio de Huitzilac, Morelos, se trata de Noemí Guadalupe Arias Sosa, Luis Enrique García Díaz y Luis Javier García Díaz. Las investigaciones permitieron ubicar y detener a un presunto responsable de los asesinatos, un hombre de 22 años de edad, identificado como Luis Alberto “N”, alías “El Diablo”.

Fue la tarde del jueves 20 de abril cuando personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentó la orden de aprehensión contra el sujeto, la cual se obtuvo después de que los trabajos de investigación de gabinete y de campo, así como un doble cateo -en domicilios ubicados en el municipio de Huitzilac con el apoyo de personal militar- arrojaran indicios que permitieron la identificación de uno de los presuntos responsables del triple crimen.

La primera audiencia de “El Diablo” se realizó este viernes 21 de abril, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, vertió el acervo probatorio correspondiente y formuló imputación en contra de Luis Alberto “N” por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, por los cuales se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se define si se le vincula a proceso.

“El Diablo” pertenece a un grupo delictivo que opera en Morelos, principalmente en Tres Marías, Parres, Fierro del Toro, y Lagunas de Zempoala. Entre los delitos que comete dicha agrupación criminal se encuentran el robo de vehículos, tala clandestina y el secuestro.

Uriel Carmona, fiscal general del estado de Morelos dijo en entrevista para Radio Fórmula que Luis Alberto “N” es considerado un sujeto de alta peligrosidad.

Noemí, Enrique y Javier

Luis Enrique García Díaz y Luis Javier García Díaz eran hermanos, mientras que Noemí Guadalupe Arias Sosa, era novia del primero. El 12 de abril los tres viajaron a la Ciudad de México debido a que los varones padecían glaucoma y debían ser revisados periódicamente, por lo que acudieron al oftalmólogo.

Una vez que terminó la consulta regresaron a Morelos, de donde eran originarios, se comunicaron con sus familiares para decirles que estaban en Tres Marías y desde ese momento ya no supieron nada de ellos, no recibían mensajes, las llamadas no les entraban, por lo que acudieron a denunciar la desaparición.

Familiares de los jóvenes realizaron una manifestación para exigir su localización, después de la protesta, elementos de la Fiscalía de Desaparecidos del Estado de Morelos, junto a alrededor de 20 personas, se trasladaron al municipio de Huitzilac para realizar una búsqueda, la cual sí arrojó un resultado, pues los cadáveres de los tres jóvenes fueron hallados.

