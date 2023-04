Alejandra del Moral: está en juego el futuro del Edomex, ganar el debate no es suficiente

"Ganamos el debate pero no basta, el futuro del país depende de la elección del próximo 4 de junio en el Estado de México", aseguró Alejandra del Moral Vela, candidata a la gubernatura de la entidad mexiquense por la alianza Va por el Edomex. al exhortar a los simpatizantes del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza a defender el voto.

Durante un evento en el municipio de Naucalpan, destacó que durante el debate de este jueves con la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, quedó claro quién será la próxima gobernadora de la entidad mexiquense.

“Ganamos el debate pero esto no basta, compañeras y compañeros. Lo que nos estamos jugando ¿qué es? No sólo es una candidatura a la gubernatura. El futuro de México pasa por el futuro del Estado de México, de nuestros hijos y familias, por eso es muy importante que no perdamos el voto”.