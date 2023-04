IMSS lleva jornadas de planificación familiar a penales femeniles del Edomex

Como parte de las Jornadas de planificación familiar, personal de salud del IMSS, delegación Edomex Oriente aplicó a mujeres internas de cinco Centros Penitenciarios y de Reinserción Social femeniles en el Estado de México, 113 implantes subdérmicos y 41 DIUs medicados.

La delegación oriente de Instituto Mexicano del Seguro Social en el Edomex, informó que durante las jornadas se realizó la promoción de métodos anticonceptivos de alta continuidad entre las mujeres privadas de su libertad; y quienes así lo aceptaron recibieron los anticonceptivos.

Los médicos y enfermeras de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 77 del IMSS, ubicada en Ecatepec, en coordinación con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Edomex iniciaron las jornadas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social para mujeres “Sergio García Ramírez”, conocido como Chiconautla.

Brindaron atención médica y revisiones a quienes lo desearon

En el centro penitenciario de Chiconautla cuenta con una población de 350 internas, donde se aplicaron 34 implantes subdérmicos, 12 DIUs medicados y tres revisiones a quienes así lo desearon.

En el municipio de Nezahualcoyotl, personal de salud de IMSS Edomex Oriente visitó los penales “Bordo”, donde se aplicaron 20 implantes subdérmicos y 13 DIUs medicados, y el centro penitenciario “Sur”, donde se aplicaron 14 implantes y 4 DIUs.

Los médicos y enfermeras del instituto también acudieron al penal del municipio de Chalco, donde 28 mujeres recibieron implantes subdérmicos y dos, DIUs medicados; mientras que en el penal situado en el municipio de Texcoco, fueron aplicados 17 implantes y 10 DIUs.

Las jornadas tuvieron el objetivo de prevenir un embarazo no deseado

La titular de la Oficina de Representación de IMSS Edomex Oriente, Miriam Victoria Sánchez Castro indicó que estas jornadas de Planificación Familiar que se realizaron durante el mes de marzo, tuvieron el objetivo de prevenir un embarazo no deseado y acciones para adoptar un método anticonceptivo de alta continuidad.

El IMSS informó que a cada centro penal acudió personal médico y de enfermería de las Unidades de Medicina Familiar No. 69 de Texcoco, No. 78 de Nezahualcóyotl y No. 195 de Chalco, quienes brindaron la atención en coordinación con las autoridades médicas locales.

