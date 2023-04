INEGI: cajeros y transporte público, los lugares donde los mexicanos se sienten más inseguros

En Palacio Nacional, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, presumió este miércoles que los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) al primer trimestre de 2023 del INEGI muestran que la percepción de inseguridad de los ciudadanos está en sus niveles más bajos de los últimos diez años.

"La encuesta se lleva desde 2013… Primero destacar que es el índice más bajo de percepción de inseguridad a lo largo de estos diez años”, dijo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la encuesta que se sustenta en 28 mil entrevistas a vivienda en 75 ciudades del país, agregó, ha mostrado una disminución sobre la sensación de inseguridad, las tendencias del delito y conductas delictivas.

Sin embargo, indicó que el 72.9 por ciento de la población se siente insegura en los cajeros localizados en la vía pública y el 65.2 por ciento en el transporte público, otros de los espacios en los que se siente más insegura son las calles que habitualmente usa, con 54.4 por ciento, y las carreteras, con 50 por ciento.

El 72.9 por ciento de la población refiere sentirse insegura en los cajeros automáticos. Foto: Especial

También, dijo, ha elevado la calificación el desempeño de las autoridades de seguridad pública y el desempeño gubernamental en seguridad.

“Actualmente, en marzo del 2023, 62 por ciento de la población de 18 años o más considera que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro, o sea que tiene una sensación de inseguridad, pero esta sensación ha ido bajando de manera importante, tan sólo en el último año ha bajada 4 puntos, 4.1 de acuerdo al INEGI, y si tomamos en cuenta el inicio de la administración en diciembre del 2018, actualmente la reducción de la percepción de inseguridad es del 11.6 por ciento”, expuso.

Entre los índices, destacó que van a la baja en la percepción sobre en el consumo de drogas en las calles, por más de seis puntos.

"Igual que los robos y los asaltos vienen a la baja en la percepción de la gente del 62 por ciento al 50, más de 12 puntos menos de percepción. Y en el caso del vandalismo se llega a 13 puntos menos”, dijo.

Ramírez Cuevas también expuso que la encuesta del INEGI marca que durante marzo de 2023, 87.5 por ciento de la población de 18 años y más manifestó confianza en la Marina, mientras que en 83.4 por ciento manifestó confianza en el Ejército y el 76.7 por ciento en la Guardia Nacional.

Desaparición de la Secretaría Ejecutiva del SNA

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su iniciativa de reforma para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y fusionar 17 organismos desconcentrados, “no son necesarios”, expresó.

Afirmó que si se mantienen es “para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público” ya que no ayudan al pueblo". En el salón Tesorería de Palacio Nacional, garantizó que los trabajadores de los organismos mantendrán sus puestos de trabajo.

A pregunta expresa, López Obrador manifestó que “no se despide a nadie, los trabajadores tienen garantizado sus puestos, no hay ningún problema”. Después, argumentó que se “liquidan estos organismos porque no son necesarios, los crearon en la época del derroche, de los gastos superfluos, y además no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público”.

Agregó que antes la mayor parte del presupuesto se quedaba en el mismo gobierno para mantener al gobierno. Era un "mantenido y bueno para nada, entonces ya no. Ahora todo lo que podamos ahorrar es para entregárselo a la gente, devolvérselo al pueblo porque el presupuesto es dinero del pueblo”, acotó.

Con información de Noemí Gutiérrez.

