Se registró sismo de 5.1 con epicentro en Guerrero: no ameritó alerta en CDMX

Alrededor de las 22:59 horas, de este martes 18 de abril el Servicio Sismológico Nacional (SSN), registró un sismo de 5.1, a 36 kilómetros al noroeste de Tecpán, en el estado de Guerrero. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó a través de redes sociales que se activaron los protocolos de seguridad. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil entró en contacto con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las 16 alcaldías.

El Sistema de Alerta Sísmica explicó que el movimiento no ameritó la alerta debido a que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Usuarios de redes sociales señalaron que las alertas de sus aplicaciones móviles se activaron.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, dijo que la dependencia se encuentra atenta para cualquier improvisto. Tiempo después, el Gobierno de Guerrero activó protocolos de seguridad, y establecieron comunicacion con las autoridades municipales.

"Le pedimos mantener la calma y reportar cualquier incidencia al número de emergencias 911", escribió Protección Civil de la entidad

A las 23:16 horas, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías de la capital informaron que no se reportan afectaciones por el sismo de esta noche. Como medida preventiva, se realizaron algunas evacuaciones en inmuebles. Por otro lado, el (C5) Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX concluyó la ejecución del Sistema de Evaluación Temprana.

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, compartió en su cuenta de Twitter que se activaron los protocolos correspondientes sin que al momento se reporten afectaciones. El estado de Puebla también hizo lo mismo, asegurando que el movimiento se percibió en algunas zonas de la entidad.

Luego de las revisiones y protocolos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó al sismo y celebró que no se hayan registrado afectaciones. "Afortunadamente no se registran daños por el sismo en Guerrero, Michoacán ni en la Ciudad de México. Eso me informa la Secretaría de la Defensa Nacional", escribió el titular del Ejecutivo.

Simulacro este miércoles 19 de abril

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los detalles del Primer Simulacro Nacional 2023 en la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de abril a las 11:00 horas, con el objetivo de reforzar y mejorar acciones preventivas, de comunicación y respuesta del Gobierno capitalino en caso de sismo, así como la evaluación del funcionamiento del Plan de Emergencia Sísmica.

“Sonarán las alarmas, la Alerta Sísmica como cualquiera, si hubiera un sismo en realidad. (...) Es un simulacro para que, ustedes ya conocen lo que deben de hacer, principalmente si están en un piso cercano a la planta baja, que puedan bajar; y si no, que se coloquen en un lugar seguro", declaró.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, indicó que el simulacro tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Puebla - Veracruz, 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz y una profundidad de 82 kilómetros, por lo que la percepción en el territorio capitalino sería muy fuerte.

Agregó que como parte del Simulacro serán instalados en la ciudad cuatro escenarios, en la que los cuerpos de atención de emergencias de la Ciudad de México y del Gobierno de México, realizarán ejercicios hipotéticos de reacción y de atención.

