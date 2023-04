AMLO acusa "intromisión abusiva" de la DEA

Al calificar la acción como “una intromisión abusiva”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su gobierno no fue informado por Estados Unidos sobre los tres infiltrados en el Cártel de Sinaloa que tenía la agencia Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), quienes atestiguaron de los negocios criminales de Los Chapitos.

En la mañanera en Palacio Nacional, también reclamó que Estados Unidos siga con prácticas de espionaje y puso de ejemplo un reciente informe del Departamento de Estado que asegura que hay una división entre las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional del actual gobierno federal, tema que evitó confirmar o desmentir, ante preguntas de la prensa.

Adelantó que la cooperación con EU y sus agencias seguirán, pero bajo nuevas “condiciones”.

“(Es) una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo, ¿cómo van a estar espiando?, qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos; nosotros no hacemos eso”, dijo.