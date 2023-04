AMLO: el uso de la fuerza no resolverá el problema del fentanilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el problema del consumo del fentanilo como droga entre las personas no se resolverá con el uso de la fuerza, sino atendiendo las causas, y defendió nuevamente su estrategia de abrazos no balazos.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, expuso que si México logra disminuir el consumo de drogas “vamos a estar garantizando la tranquilidad de las familias y la paz en nuestro país”.

“No se van a resolver los problemas de inseguridad, de violencia sólo con medidas coercitivas, con cárceles, con represión, con leyes más severas, con amenazas de mano dura".

El mandatario aseguró que no habrá un cambio si no se atienden las causas. FOTO: Presidencia.

“Por eso, como tenemos una concepción distinta a la que han sostenido muchos cuando dije abrazos no balazos me consideraron un marciano. No, no, no, está demostrado que esas estrategias que usan nada más la fuerza no funcionan”, dijo.

López Obrador aseguró que México resolverá mediante la cooperación con el gobierno de Estados Unidos el problema del fentanilo, pero reiteró que se deben atender las causas para evitar que ante el surgimiento de una nueva droga cause una nueva “pandemia” de adicción.

Por ello, justificó, su gobierno lanzó desde hoy la “Estrategia en el aula: Prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas”, dirigida a más de 11.5 millones de estudiantes de secundaria y bachillerato en el país.

Este narcótico es usado de manera controlada en el país. FOTO: Archivo.

“Sino hay consumo no se tienen problemas graves. No es que se resuelva el problema del fentanilo, que lo vamos a resolver cooperando con el gobierno de Estados Unidos, que tienen lamentablemente este problema de adicciones que está afectando mucho a los jóvenes, pero no es eso nada más, o no es eso lo más importante, lo más importante es quitar la ansiedad, el deseo por la droga, es que los jóvenes puedan ser felices sin recurrir a las drogas”, señaló.

