"El patrón te llama": a un famoso youtuber lo llevaron a fuerza a los XV años de la hija del líder de los Beltrán Leyva

El pasado 3 de abril el influencer conocido como Gusgri estrenó un nuevo capítulo de su podcast “Doble G”, mismo que tituló “Me llevaron obligado a dar un show y cosas que nunca dije”, en el cual el comediante Mario Aguilar, reveló que acudió a amenizar una fiesta de XV años de la hija de un narcotraficante mexicano.

De acuerdo con Aguilar eso pasó hace varios unos años en Tepic, Nayarit; aseguró que lo engañaron al momento de aceptar el show, pues le hicieron creer que iría a un evento ganadero.

Según lo contado por el también youtuber, sus sospechas comenzaron cuando abordó un avión de una aerolínea comercial y se dio cuenta que alrededor solamente había personas famosos.

“Yo no sabía, a mí sí me llevaron con engaños”, contó Mario, para después decir que en ese momento no preguntó de quién se trataba. “Obligado me llevaron”, señaló.

Posteriormente el anfitrión del podcast (Gusgri) señaló que esa noche ambos se conocieron y que esa fiesta era de la hija de Daniel Isaac Silva Gárate alias "El H9", el ex líder del cártel de los Beltrán Leyva, quien en febrero del 2017 fue abatido en un en un operativo por la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Marina.

El momento en que Mario Aguilar se vio cara a cara con "El H9"

El encuentro entre Mario Aguilar y '"El H9" fue uno que el comediante nunca olvidará. El mánager de Aguilar lo había contratado para un evento ganadero, pero al llegar al lugar, se dio cuenta de que había algo más grande en juego.

Fue llevado a un hotel donde se encontró con algunos músicos, incluyendo a Pancho Barraza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se trataba de un gran evento: unos XV años de una hija de un narco. Aguilar fue llevado a una cocina donde fue recibido por personal que cuidaba al capo.

'El patrón quiere hablar contigo', le dijeron, y Aguilar se encontró cara a cara con "El H9". Fue un momento que parecía sacado de una telenovela: "estábamos en una cocina, voy para atrás y ahí era el merequetengue con las cadenotas".

Aguilar recibió una caja de Buchanan 's, donde descubrió que había billetes en su lugar de una botella. Le ofrecieron comida y aceptó un menú que incluía pollo, pues ya que estaba hambriento. Aunque no le permitieron juntarse con los demás invitados, asegura que lo trataron bien.

A pesar de lo nervioso que estaba, Aguilar se dio cuenta de que no era la primera vez que algo así le pasaba en el medio artístico en México. "Si estás en este medio te va a pasar, en México más. Y no te das cuenta porque creo que el género más fuerte es el regional, ¿no?".

Aguilar reflexiona sobre la situación y se da cuenta de que los padres harán cualquier cosa por hacer feliz a sus hijos, incluso si eso significa invitar a un comediante a un evento privado. Aunque fue una experiencia extraña, Aguilar recibió su pago y se fue sabiendo que había hecho un buen trabajo.

