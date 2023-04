VIDEO | Exhiben a adolescentes asaltando una escuela: "todavía no tiene vello y ya anda robando"

Las cámaras de vigilancia han resultado ser una herramienta útil para las personas que buscan protegerse de la inseguridad y las colocan en sus hogares o negocios a fin de tener pruebas del ilícito. En este contexto, a través de un grupo vecinal se dieron a conocer las imágenes de un grupo de jóvenes que ingresaron a robar a una escuela en Los Héroes Tecámac, en el Estado de México sin contar con que estaban siendo grabados.

Los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Oficial No. 986 "Juan Rulfo" ubicada sobre la calle Mariano Escobedo, en las imágenes se puede ver el aula vacía y a tres menores de edad que ingresaron presuntamente para perpetrar un robo y para evitar ser identificados, se cubren parcialmente el rostro.

De acuerdo con lo narrado por la persona que compartió el video, los adolescentes deambularon por la escuela y se robaron lo que encontraron a su paso, sin embargo, gracias a las cámaras de vigilancia, los hechos quedaron registrados y sus rostros plasmados en los clips. Sobre estos hechos, la persona que narra lo ocurrido dijo: "Todavía no tiene ni vello en la cara y ya anda robando".

Los rostros de los sujetos quedaron registrados en las cámaras. | FOTO: FB Los Héroes Tecámac

¿Qué dijeron las autoridades escolares?

Sobre lo ocurrido al interior del plantel, las autoridades educativas emitieron un comunicado dirigido a los padres y madres de familia en el que se les pide que de identificarlos, hacer la denuncia correspondiente a las carpetas de investigación FTE/FCB/03/MPI/633/00166/23/03, FTE/TEC/02/MPI/611/00455/23/04.

Asimismo, se extendió una invitación a la comunidad educativa para vigilar la institución, especialmente a los vecinos cercanos para que informen a la escuela sobre cualquier incidencia que observen y reportarla al 55 59 38 88 88. La publicación se llenó de comentarios negativos hacia los jóvenes delincuentes y algunas personas aseguraron que probablemente no sabían que las cámaras grababan, pero fue la misma cuenta que publicó el video la que escribió: "yo creo que sí saben porque desde un inicio se tapan la cara, pero lo que no saben es que las cámaras graban y guardan todo en un servidor no en la cámara jaja".

El momento exacto en que motociclistas le dispararon a una perrita que dormía en calles de Texcoco

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 7 de abril sobre la calle Ahuatepec de la colonia Lomas de Cristo en el municipio mexiquense en donde se ve pasar a cinco sujetos a bordo de tres motocicletas y uno de ellos no sólo se detiene, sino que además se regresa para dispararle a la perrita que fue identifica como París, la cual se encontraba descansando en la calle.

En otro ángulo se puede ver cómo la inofensiva perrita no hacía más que dormir cuando estos sujetos se acercaron para cometer la atroz agresión contra un ser vivo. Una vez que perpetraron el hecho, la perrita salió corriendo, pues el disparo fue en su cabeza, sin embargo, la perrita fue atendida de inmediato y el veterinario pudo salvarle la vida, pero lamentablemente, no se pudo hacer algo por su ojo y lo perdió.

Desafortunadamente los sujetos se dieron a la fuga, sin embargo, se levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM) quienes ya realizan las indagatorias correspondientes para dar con los responsables del cobarde acto cometido contra la perrita París, cuya vida cambiara luego de la traumática experiencia que vivió en la calle.

