La cruenta muerte de Donkey y Toby: vinculan a proceso al hombre que mató a machetazos a los perritos frente a un niño

Los casos de maltrato animal son sumamente indignantes, ya que la mayoría de ellos suenen ser perpetrados con demasiada violencia hacia un ser vivo inofensivo, aunque en ocasiones, los atacantes justifican su actuar con el argumento de que el animal los atacó, sin embargo, sigue sin ser una razón válida para dañar o incluso matar a un animal.

La cruenta muerte de "Donkey" y Toby"

Fue el pasado 10 de marzo cuando ocurrió un hecho atroz en contra de dos perritos identificados como "Donkey" y "Toby", ambos canes mestizos fueron agredidos con un machete por Andrés "N" y debido a las graves heridas provocadas, las mascotas de un menor de edad fallecieron de inmediato. Los hechos ocurrieron en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia Vista Hermosa en el municipio de Tehuacán, en Puebla.

En este desgarrador caso, llamó la atención el hecho de que su joven dueño, un niño se percató de lo que le hacía a sus perritos e intentó defenderlos, pero gracias a sus gritos, los vecinos se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo. De acuerdo con la madre del niño, Andrés "N" ya había agredido a sus mascotas, pero en esta ocasión, simplemente decidió asesinarlos sin razón alguna y de una forma vil y cruenta.

Andrés "N", el presunto asesino de los lomitos fue vinculado a proceso. | FOTO: FGE Puebla

La Policía Municipal acudió para detener a Andrés "N" en aquella violenta noche y fue gracias a que los habitantes de la colonia evitar su huida como se facilitó la acción por parte de las autoridades y posteriormente, fue presentado ante el Ministerio Público. Desde entonces, los vecinos exigieron justicia para los perritos, hasta que finalmente se avanzó en el caso, pues este 11 de marzo, tras la audiencia inicial, la Fiscalía de Puebla expuso datos de prueba que fueron analizados por el Juez de Control quien resolvió vincular a proceso a Andrés "N "e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La triste muerte de los perritos fue un hecho histórico por esta razón

Este tipo de hechos no deberían ocurrir, si todas las personas reconocieran que cada vida importa y que los animales, muchas veces no deciden en donde vivir o reaccionan ante situaciones que consideran una amenaza. Sin embargo, la sensible muerte de "Donkey" y "Toby" fue un precedente para los casos de maltrato animal.

Y es que los propietarios de los canes decidieron interponer una denuncia contra el presunto responsable, lo hicieron de forma inmediata para que sus mascotas reciban justicia. Asimismo, fue la primera vez en que se aplica un protocolo en Tehuacán que cosiste en el acordonamiento y vigilancia de la zona, así como el levantamiento de cadáveres de los perritos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, incluyendo los procedimientos establecidos.

Cientos de personas exigen justicia por los canes asesinados. | FOTO: FB

De igual forma, la detención de Andrés "N" se encuentra bajo supervisión de altos funcionarios municipales para evitar su liberación, por lo que además, ha llamado la atención la empatía mostrada por parte de los policías ante este hecho, ya que de acuerdo con medios locales, cuentan con la formación necesario sobre el respeto a la vida animal.

