Lamentan el cierre definitivo del Pata Negra en la Condesa: ¿cómo eran las noches ahí?

Las noches de música, fiesta, risas y alcohol no se repetirán en el “Pata Negra” ubicado en el edificio “Plaza Condesa”. Ahora, en el número 4 de la calle Juan Escutia entre las avenidas Nuevo León y Tamaulipas, en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, todo está cubierto por plásticos negros que presagian un final fatídico. Dentro de poco, todo quedará disminuido a escombros, polvo y recuerdos, pues el inmueble será demolido por ser considerado un riesgo para la población.

Aún respira, pero el aire que sale ahí es débil y a veces borbotea y este estentor de la muerte sólo presagia que su tiempo no sólo está contado, sino que es muy corto. En el interior del “Plaza” hay obreros que trabajan para demoler poco a poco la edificación, que tenía la capacidad de albergar a 2 mil personas, pero que en sus mejores noches seguramente rebasó el límite.

Vivieron noches espectaculares

Enumerar a todas las agrupaciones sería una labor titánica, pues en las paredes del“Plaza” retumbaron las voces e instrumentos de grupos de rock, pop, jazz y punk, pero entre los más destacados están Blur, Phoenix, The Neighborhood e incluso Rihanna. En cada concierto, los gritos no faltaban, la euforia invadía los cuerpos y el sudor, lágrimas y cerveza terminaban en el suelo. El ambiente, aunque no en las mismas proporciones, se repetía en “El Pata Negra”.

Fue el sismo del 19 de septiembre de 2017 que lo hirió gravemente. La Comisión de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México determinó que el inmueble era inhabitable y tenía que ser demolido. A casi 6 años de eso, la sentencia por fin se cumplirá.

Lloran la desaparición del Plaza y el Pata Negra

Para escuchar música, crear recuerdos y buscar el amor. Muchos chilangos acudían religiosamente cada fin de semana y ahora ven como una rutina de su juventud no se reanudará.

“Hace un mes pasamos por el Plaza Condesa y le conté a mis amigos sobre los conciertos, el Caradura, el Pata Negra y las grandes noches frente al Parque España. Hoy anunciaron la demolición del edificio por daños estructurales, hoy borran una parte de nuestros recuerdos”, escribió el usuario @BryanToriz1 en Twitter y a él se sumó @Christianlink35: “Adiós Pata Negra, era un excelente lugar para buena música y que buenos ligues”.

Una historia llena de altibajos

El Ingeniero Francisco J. Serrano y el arquitecto Fernando Pineda crearon al “Plaza” entre 1952 y 1973, con un estilo ArtDeco, para ser el Cine Auditorio Plaza. Sin embargo, desde ese entonces el fantasma de los problemas estructurales lo perseguía, razón por la cual tardó tanto tiempo en abrir y operar.

El recinto se dio a conocer por tener servicio de bar y proyectar películas no comerciales. Sin embargo, había una sombra que hacía que todos los negocios que había en la estructura, fracasaran. En 1985, el primer clavo en su ataúd fue puesto ya que sufrió daños.

Cuando se reparó, pasó a ser un casino que también fracasó y en 2011 Ocesa lo desarrolló como un lugar para espectáculos, cuando la gente salía de los conciertos, el “Pata Negra” los recibía con tragos. El concepto funcionó y a la gente le agradaba, pero el terremoto de 2017 le puso fecha de caducidad.

