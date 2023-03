Ley Matilde: en qué consiste la iniciativa para sancionar a funcionarios que no busquen a una mujer desaparecida

Cuando una mujer desaparece, sus conocidos, amigos y familiares hacen todo lo posible para encontrarla con vida, en ocasiones, estos esfuerzos no son suficientes, pues se encuentran con terrenos desconocidos e incluso peligrosos, que en ocasiones, las autoridades más allá de ser un apoyo, resultan ser un obstáculo en el proceso, lo que provoca desesperación e impotencia en el círculo de la víctima, pues en estos casos, cada segundo cuenta.

El caso de Matilde Gil Herrera inspiró una iniciativa que será presentada este jueves por la diputada del Partido del Trabajo (PT) Lilia Aguilar Gil, la cual la nombró la Ley Matilde, luego de que en 2017, su madre fuera víctima de feminicidio tras haber desaparecido asimismo, se enfrentaron a una serie de omisiones e inactividad por parte de las autoridades de Chihuahua.

La desaparición y el indignante feminicidio de Matilde Gil

Fue el 5 de abril de 2017 cuando Matilde desapareció y el 24 del mismo mes fue localizada sin vida, en ese tiempo, sus familiares vivieron una gran desesperación al no ver avances en la investigación además de revictimización por parte del mismo exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien en ese momento le dijo a su hija: "Yo no te quiero decir esto en frente de tu papá, pero me parece que tu mamá se debe haber conseguido un novio y debe de estar con él en la playa tomándose una piña colada”.

Tras este lamentable hecho, únicamente dos hombres se encuentran presos, son acusados de ser los autores materiales del asesinato de la profesora, luchadora social y madre, Matilde Gil, quien fundó el Centro Escolar Profesor Genaro Vazquez Rojas, un espacio abierto a cualquier persona que tuviera la intención de aprender.

¿En qué consiste la Ley Matilde?

Ante la eminente negligencia que enfrentó la familia de la luchadora social, su hija, la diputada Lilia Aguilar no se quedó con los brazos cruzados y este jueves promoverá la Ley Matilde, una iniciativa que consiste en reformar la fracción XXXII y adicionar un párrafo cuarto al artículo 225 del Código Penal Federal en materia de violencia de género, con el objetivo de que todos los servidores públicos que “desvíen, obstaculicen, omitan o se abstengan injustamente de realizar la investigación de un delito o se atreva a negar la calidad de víctima de los afectados y obstaculice el ejercicio de sus derechos durante el proceso de búsqueda de justicia, sean sancionados”.

De este modo, Lilia también presentó el documental "Matilde, una historia de muerte y omisión" que trata la historia de su madre, quien fue secuestrada y asesinada en Chihuahua hace seis años y refirió que desde el primer día de su desaparición, su familia proporcionó las pruebas necesarias y suficientes a las autoridades para inculpar al autor intelectual, quien fue llamado a declarar dos veces ante la Fiscalía, pero no se le imputó ninguna responsabilidad penal.

Finalmente, de la mano de la presentación del documental y de la iniciativa de ley, Liliana concluyó: "Asimismo la #LeyMatilde también busca que los servidores públicos sean corresponsables por la omisión de la búsqueda de una mujer desaparecida independientemente si su caso es un feminicidio o no y busca instituir una agravante cuando los funcionarios incurran en supuestos."

