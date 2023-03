8M en Veracruz: miles de mujeres marcharon en Xalapa al grito de "nunca más calladitas"

Al grito de “señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, miles de feministas marcharon en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz, durante este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En su mayoría vestían de negro y portaban pañuelos verdes y color morado. Además, llevaban pancartas y lonas, donde se leían diversos mensajes como: “ni calladitas ni bonitas nunca más”.

Levantaron la voz nuevamente y tomaron las calles del centro de Xalapa, para exigir que cesen los feminicidios, las desapariciones forzadas y cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Se concentraron en el Teatro del Estado “Ignacio de la Llave” y después caminaron sobre la avenida Manuel Ávila Camacho con dirección hacia Palacio de Gobierno. Pasaron por el Viaducto del parque Benito Juárez donde hicieron una parada para pintar los nombres de sus agresores.

A la movilización se sumaron familiares de personas desaparecidas de diversos municipios de Veracruz Foto: Especial

Se trata de integrantes de diversas organizaciones civiles quienes se manifestaron con batucadas para exigir justicia para las mujeres que han sido víctimas.

“Somos el grito de las que ya no están”, “amarte a ti misma es revolucionario”, “marcho por mis nietas y por las tuyas”, “marcho con mi hermana para no marchar por ella” y “grito hoy porque si mañana no estoy, quiero que griten por mí”, se leía en sus pancartas.

A la movilización se sumaron familiares de personas desaparecidas de diversos municipios de Veracruz, sobre todo mamás que buscan a sus hijos y que durante años no han logrado localizarlos.

“No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, gritaron las mujeres una y otra vez cuando arribaron a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardaban edificios públicos, religiosos y hasta algunos negocios.

Pese a la presencia de los policías, en su mayoría mujeres, las manifestantes hicieron un performance y en el primer cuadro de la ciudad lanzaron pintura roja sobre un pilar del Palacio de Gobierno, que representaba la sangre derramada por las víctimas de feminicidios. También colgaron de manera simbólica a una mujer “embolsada”.

Veracruz ocupa el tercer lugar nacional con más feminicidios, según cifras oficiales, pese a que es la única entidad del país que cuenta con dos alertas por violencia de género: una por violencia feminicida y la otra por agravio comparado y discriminación normativa en derechos sexuales y reproductivos.

Colectivas feministas realizaron marchas y protestas en al menos seis municipios de Veracruz: Xalapa, Tlaltetela, Orizaba, Coatzacoalcos, Poza Rica y en el puerto de Veracruz, en este último donde miles de mujeres hicieron una cadena humana sobre el bulevar Ávila Camacho.

Madres de desaparecidos

Algunas mamás de personas desaparecidas bordaron un tejido con yute, color rojo, que simula la sangre derramada por los constantes feminicidios, desapariciones forzadas y agresiones contra las mujeres en México.

Esta actividad se llevó a cabo sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno, en esta ciudad de Xalapa, como parte de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

Veracruz ocupa el tercer lugar nacional con más feminicidios, según cifras oficiales Foto: Especial

Se trata de integrantes del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, quienes solicitaron el anonimato.

Esto forma parte de un proyecto que se llama “sangre de mi sangre”, impulsado para visibilizar el problema de las desapariciones forzadas y los feminicidios, que han sido constantes en distintas entidades federativas.

SEGUIR LEYENDO:

8M Día de la Mujer En Vivo: marchas y últimas noticias en México

8M Día de la Mujer: la violencia de género en números

dhfm