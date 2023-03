FGR y ASF impugnaron exoneración de Rosario Robles por la Estafa Maestra

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron impugnaciones en contra del fallo en el que Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, resultara absuelta de los delitos de uso indebido del servicio público a raíz del supuesto desvío de recursos en el caso de la “Estafa Maestra“.

Ambas dependencias, a través de recursos legales, argumentaron en la decisión de el Juez Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, encargado de absolver a la funcionaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, omisiones del estudio de indicios sobre la presunta participación de Robles en delitos que provocaron un daño financiero por más de cinco mil millones de pesos.

Cabe señalar que el pasado 24 de febrero, Rosario Robles Berlanga, quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019, además de también ser liberada de la inahbilitación que la Secretaría de la Función Pública le notificó en 2021, lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.

Aquella tarde, Rosario Robles se presentó alrededor de las 11:00 horas para acudir a la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, respecto a la causa penal. El objetivo de los abogados, encabezados por Epigmenio Mendieta, fue demostrar que la acusación del ejercicio indebido del servicio público por el desvío millonario en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), de 2012 a 2018, había prescrito.

Rosario Robles sostuvo que se presentó ante la justicia desde el primer momento “siempre di la cara” y que esto "es un triunfo de la justicia", recalcó que después de más de tres años no le han encontrado un solo peso que no haya obtenido del fruto de su trabajo y que siempre cumplió con todas las disposiciones de la autoridad. Adelantó que no buscará ajustar cuentas con nadie.

“Yo no quiero quedarme instalada en el pasado, no tengo rencores, ni resentimientos, mi pretensión no es, de ninguna manera, ajustar cuentas con nadie", enfatizó Rosario Robles.

La también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le agradeció a su hija Mariana el apoyo, aseguró que jamás la soltó y estuvo valiente. También a su equipo de abogados, aseveró que lograron un fallo histórico. Acusó que durante su proceso se vulneraron algunos Derechos Humanos, como el haberla privado de su libertad “conocí la injusticia, la viví en carne propio, sigo sosteniendo que México tiene una gran deuda con la justicia mexicana”.

Incluso mando un mensaje a todas las mujeres que se encuentran dentro de las cárceles del país “seguiré luchando y seguiré alzando la voz para que ellas también sean escuchadas”.

*Con información JORGE ALMAQUIO Y DANIELA MARTÍNEZ

