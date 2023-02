Rosario Robles es absuelta por la "Estafa Maestra" y queda en total libertad

Un juez determinó que Rosario Robles sea absuelta por el caso de la "Estafa Maestra" y quede en total libertad, así lo anunció la exfuncionaria tras salir de la audiencia acompañada que se realizaba en el reclusorio sur de la Ciudad de México y reunirse con los medios de comunicación.

A la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Enrique Peña Nieto se le acusaba del delito de uso indebido del servicio público. Con la decisión del juez Roberto Omar Pérez Gorostieta, la exfuncionaria no volverá a pisar prisión y también se le cancelan las medidas cautelares como la firma quincenal, también se le regresará su pasaporte.

El impartidor declaró el “sobreseimiento total” del delito que se le imputó en la causa penal 314/2019 en el que se acusaba de causar un daño al erario federal por 5 mil millones de pesos. Al salir del recinto Robles estuvo acompañada de su hija Mariana Moguel y de su abogado Epigmenio Mendieta.

La la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social adelantó que no buscará ajustar cuentas con nadie Foto: Cuartoscuro

Rosario Robles: "Siempre di la cara, siempre confié en la justicia"

Rosario Robles sostuvo que se presentó ante la justicia desde el primer momento “siempre di la cara” y que esto "es un triunfo de la justicia", recalcó que después de más de tres años no le han encontrado un solo peso que no haya obtenido del fruto de su trabajo y que siempre cumplió con todas las disposiciones de la autoridad. Adelantó que no buscará ajustar cuentas con nadie.

“Yo no quiero quedarme instalada en el pasado, no tengo rencores, ni resentimientos, mi pretensión no es, de ninguna manera, ajustar cuentas con nadie", enfatizó Rosario Robles.

La audiencia duró alrededor de 5 horas Foto: Cuartoscuro

Dijo que lo que el país necesita no es encono, ni división, sino encontrar una ruta de paz y de reconciliación y que ella va a tender su mano para lograrlo.

"Fue una batalla colosal pero soy una mujer que ha dado batallas a lo largo de su vida. Una más y creo que hay que ver para adelante", declaró Rosario Robles.

La también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le agradeció a su hija Mariana el apoyo, aseguró que jamás la soltó y estuvo valiente. También a su equipo de abogados, aseveró que lograron un fallo histórico. Acusó que durante su proceso se vulneraron algunos Derechos Humanos, como el haberla privado de su libertad “conocí la injusticia, la viví en carne propio, sigo sosteniendo que México tiene una gran deuda con la justicia mexicana”.

Incluso mando un mensaje a todas las mujeres que se encuentran dentro de las cárceles del país “seguiré luchando y seguiré alzando la voz para que ellas también sean escuchadas”.

A su salida fue recibida por diversos medios de comunicación Foto: Cuartoscuro

