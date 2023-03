El Consejo Nacional Agropecuario defiende al maíz transgénico: “No ha habido afectación a la salud”

Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), defendió el uso del maíz transgénico, a pesar de la postura del gobierno mexican, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para limitar este producto por posibles daños a la salud.

“Llevamos usando maíz transgénico por más de 25 años y no ha habido afectación a la salud”, aseveró en entrevista con Darío Celis en el programa Tiempo de Negocio de El Heraldo Media Group.

Y es que, este lunes, el gobierno de los Estados Unidos informó haber pedido a México iniciar consultas fitosanitarias por el nuevo decreto de López Obrador, que mantiene la prohibición para la importación de maíz transgénico para consumo humano y que afecta a sus exportadores.

Al respecto, el líder empresarial aseguró que el nuevo decreto minimizó los daños comerciales por ahora. Indicó que esperan que la situación de las controversias sea moderada, aunque reconoció que en el largo plazo pudiera haber afectaciones.

Juan Cortina llamó a bajar la tensión entre las dos administracione

Recordó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene un mecanismo de resolución de estas controversias. Explicó que ambos países tienen los próximos 30 días para reunirse.

Señaló que después arrancará un periodo de 180 días para solucionar los problemas técnicos. No obstante, adelantó que, en caso de no llegar a un acuerdo, se procederá un panel, donde los gobiernos llamarán a expertos y serán ellos los que decidan si daña a la salud o no.

“Hay todavía mucha pista para poder resolver”, acotó y agregó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tendrá que hacer un análisis de las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses para dar un resolutivo.

A su vez, llamó a bajar la tensión entre las dos administraciones y mencionó que espera que en un tiempo se pueda resolver todas estas cuestiones. Además, indicó que apoyarán a Raquel Buen Rostro, secretaria de Economía, para brindar información en los temas técnicos.

