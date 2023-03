Marcelo Ebrard celebra el acuerdo para el cuidado de los océanos firmado en India

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que se concluyeron las negaciones para el Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Océanos.

Desde Mumbai, India, explicó que México ha trabajado para que 30 por ciento de los océanos estén protegidos. En un video que grabó desde la Puerta de la India, indicó que “a veces no nos damos cuenta la devastación en el mar, no la vemos, no la percibimos o no la podemos medir, y es una devastación gigantesca que hay que frenar, por eso es importante este Tratado”.

Agradeció a las organizaciones y ambientalistas, como Greenpeace, que han participado. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ayer culminó en la ONU el proceso de negociación sobre los aspectos esenciales de un instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (Instrumento BBNJ).

Detalla que este tratado es esencial para llevar a cabo las obligaciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en la zona y en alta mar que constituyen 95 por ciento de los océanos y son fundamentales para la vida en la Tierra.

Así, se mantiene el objetivo 30×30 –proteger el 30 por ciento de los océanos del mundo para 2030– ya que fija el camino para crear áreas total o altamente protegidas en los océanos del mundo.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce la participación de la delegación mexicana en la negociación del Instrumento BBNJ, no solo en el marco de la Conferencia, sino en la construcción de consensos y alianzas en los periodos entre sesiones”, destacó.

Como parte de sus actividades en India, el canciller Ebrard anunció que la aceleradora de negocios de Mumbai, India, Incubation Masters (IM) invertirá dos millones de dólares para México para promover start ups de la región.

Por ello, expresó que “felicidades al equipo de Incubation Masters en su expansión a México… No solo ayudará a México esta inversión e iniciativas, sino que fortalecerán aún más nuestra relación con la India y nuestra posición como líder tecnológico global”.

De acuerdo a la SRE, la incubadora de negocios IM se encuentra basada en Mumbai y anunció su primer proyecto internacional en México. Esta empresa apoya a gobiernos a construir ecosistemas para que ayuden a generar las siguientes empresas que ayuden a cambiar el mundo así como a operar también diferentes formatos de incubadoras y programas en colaboración con la industria, la academia.

