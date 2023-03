Claudia Sheinbaum: "Hoy las mujeres transformamos a México y nunca más nos quedaremos calladas"

Al encabezar la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las mujeres mexicanas son quienes encabezan la transformación del país y las protagonistas de la lucha para garantizar el bienestar del pueblo de México.

“Hoy estamos aquí con el objetivo de la transformación por un México que siga haciendo historia y construyendo esperanza, estamos aquí celebrando a las mujeres, reivindicando el derecho de las niñas y jóvenes a soñar y a cumplir sus sueños, reivindicando un México sin feminicidios, sin odio, sin discriminación; reconociendo que las mujeres somos esencia de la transformación e imán de la reivindicaciones por la igualdad de todos los derechos. Porque cuando las mujeres transformadoras se juntan, no hay nada que nos detenga. ¡Nunca más! ¡Nunca más, un calladita te ves más bonita! Aquí está la voz de las mujeres. Somos mujeres transformadoras.”, expresó.

Ante más de mil mujeres representantes de los 32 estados de la República Mexicana y en el marco del 8 de marzo, Claudia Sheinbaum afirmó que el camino de la paz en nuestro país se construye al garantizar la igualdad de derechos, por lo que se debe erradicar la violencia y cualquier forma de discriminación.

“La paz se construye ampliando derechos, no es mi educación, es el derecho a la educación de todas y de todos; no es mi salud, si la puedo pagar, es la salud como un derecho; no es la cultura como mi privilegio, sino el acceso a la cultura y la educación artística como un derecho. Y, en el caso de los derechos de las mujeres, no se trata de que una mujer rompa el techo de cristal, porque es mujer y salió adelante, es el derecho humano de todas las mujeres a lograr la igualdad sustantiva, a que todas las mujeres puedan cumplir sus sueños”, compartió.