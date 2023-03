Claudia Sheinbaum es arropada por militantes durante la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Rodeada de militantes entonando al unísono "Presidenta", Claudia Sheinbaum atravesó por un cálida recepción por parte de las mujeres presentes para el evento de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. Entre solicitudes para tomarse una 'selfie' y saludos para la población de estados de la República, las asistentes reafirmaron su apoyo a la jefa de Gobierno.

Arropada por diferentes arengas que enaltecían a la mandataria capitalina, la "corcholata" del Movimiento Regeneración Nacional abrió su paso al podio del recinto, en donde aprovechó la oportunidad para explayarse sobre la importancia de la mujer en el funcionamiento gubernamental del país, entre otros rubros de la sociedad.

"No se trata de que una mujer rompa el techo de cristal porque es mujer, es el derecho humano de todas las mujeres al lograr la igualdad sustantiva, a que todas las mujeres puedan cumplir sus sueños, somos mexicanas orgullosas de nuestra historia y conscientes de que no hay marcha atrás, que la transformación avanza por el camino de la democracia y las libertades, y que la lucha por la democracia está siempre la lucha por la igualdad del derecho a las mujeres", sostuvo.

Claudia Sheinbaum fue arropada por mujeres mexicanas

FOTO: Especial

La jefa de Gobierno recordó su papel como madre y futura abuela, momento en el cual destacó la importancia de estas figuras familiares, quienes, aseguró, deben abrir la brecha para las futuras generaciones, con el objetivo de conformar un mundo más justo.

"Hoy estamos aquí con el objetivo de la transformación por un México que siga haciendo historia y construyendo esperanza, estamos aquí celebrando a las mujeres, reivindicando el derecho de las niñas y jóvenes a soñar y a cumplir sus sueños, reivindicando un México sin feminicidio, sin odio, sin discriminación, reconociendo que las mujeres somos esencia de la transformación. "

Aseguró que cuando las mujeres "transformadoras" unen fuerzas, son capaces de hacer grandes cosas.

"Hay que recordar que no es la corrupción, no es el odio, no es el clasismo ni racismo lo que nos convierte en mejores personas, no es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la violencia", sostuvo.

SIGUE LEYENDO:

Mara Lezama y Claudia Sheinbaum conmemoran la trayectoria de Dolores Jiménez

Movimiento Ciudadano decidirá si participa o no en el proceso electoral del Edomex y Coahuila

Secretaría de Cultura anuncia Tiempo de Mujeres: Festival por la Igualdad en CDMX