Indignante: detuvieron a una policía que salvó a 8 mujeres durante la tragedia migrante en Ciudad Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se emitieron seis órdenes de aprehensión contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), así como a trabajadores de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivado del incendio que cobró la vida a 39 migrantes.



En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en El Heraldo Radio, el abogado migratorio, Jorge Vázquez Campbell dijo sentirse indignado y ofendido por la forma en que se maneja el asunto de los migrantes fallecidos. Afirmó que, entre los consignados que ya fueron aprendidos, está una oficial de migración, quien fue la responsable de sacar y salvar a las mujeres que estaban en detención.

"Es una heroína (la mujer policía). Cumplió, y contradijo las órdenes de su almirante", señaló.

La tragedia en el centro de migrantes sigue bajo investigación Foto: Cuartoscuro

Al respecto, comentó que esta mujer policía cumplió con un deber humano de salvar a las mujeres. Explicó que ella fue la persona que pidió las llaves para abrir las celdas, pese a que se las negaron. Por otra parte, cuando finalmente se las dieron, ella salvó a ocho mujeres.

Impunidad y responsables

A través de la señal de Heraldo Media Group, el también presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados indicó que ha metido alrededor de 16 denuncias penales, acompañadas de documentos oficiales de prueba. La Procuraduría, dijo, la ha mandado a la reserva y no le ha dado seguimiento, esto bajo el argumento de que ya no estaban la víctimas y los acusados no se podían defender. Manifestó que estos eran documentos públicos de los jugados federales que no necesitaban entrevista, ya que estaba todo documentado.

El incendio cobró la vida de 39 migrantes en Ciudad Juárez. Foto: Cuartoscuro.

En el caso de los migrantes que murieron en el incendio, Vázquez Campbell aseveró que existe impunidad. Francisco Garduño, titular del INM, ha tenido varios antecedentes graves, dijo, lo citaron hace un año al Senado de la República para que respondiera y no asistió. Por otra parte, comentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó que lo cesaran y lo aprendieran hace dos años, pero sucedió lo mismo de dejarlo libre.

"Hay un apoyo increíble para que este Francisco Garduño haga lo que quiera", manifestó.

Asimismo, señaló que bajo métodos de intimidación, el 95 por ciento de los amparos que se metieron Ciudad Juárez fueron rechazados por los refugiados.

Afirmó que el contraalmirante que negó la salida de los refugiados es responsable de las muertes de los migrantes, al actuar con dolo. Esto al no colocar un sistema contra incendios, de no tener ventilación, entre otras medidas que pudieron evitar el fallecimiento de estas personas

SIGUE LEYENDO

Guatemala reclama los cuerpos de sus migrantes muertos en la estancia de Ciudad Juárez

Migrantes hablan: acusan de extorsión y redadas tras tragedia en albergue de Ciudad Juárez

Tragedia migrante en Ciudad Juárez, últimas noticias hoy 29 de marzo

DRV