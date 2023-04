Clara Brugada inaugura refugio en la colonia San Juan Xalpa para mujeres víctimas de violencia en Iztapalapa

Al poner en marcha el refugio Casa Comunidad de Paz para Mujeres Siemprevivas (Ccompaz), la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, llamó a construir la revolución de las mujeres, con conciencia de género, de que tiene que haber igualdad, y declaró que Iztapalapa está lista para esa revolución.

Una comunidad de paz, ayuda y empoderamiento

La Casa Comunidad de Paz para Mujeres Siemprevivas ubicada en la Central de Abasto está destinada a mujeres que necesitan apoyo y se sienten solas, es una comunidad de paz, ayuda y empoderamiento para las mujeres de Iztapalapa; cuenta con una línea telefónica que funcionará las 24 horas de los 365 días del año. El objetivo es que aquellas que requieran apoyo se sientan cómodas en dicho espacio, para restablecerse después de haber roto el círculo de violencia en que estaban viviendo.

Participaron en la inauguración del espacio la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Fabiola Alanís Sámano; la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar; la directora ejecutiva del Instituto para Envejecimiento Digno, Beatriz García Cruz; la directora de la Central de Abasto, Marcela Villegas Silva; el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, Salvador Guerrero Chiprés; un representante del DIF Ciudad de México y el titular de la Jurisdicción Sanitaria en Iztapalapa, Francisco Serna.

“Ante la violencia hacia las mujeres que existe en Iztapalapa, se decidió crear este espacio”

La alcaldesa de Iztapalapa señaló que el Ccompaz Siemprevivas es producto de una necesidad palpable que tiene Iztapalapa y fue acordado en el gabinete para la paz y la seguridad, en el que participan dependencias federales y locales. “Ante la violencia hacia las mujeres que existe en Iztapalapa, se decidió crear este espacio. Decidimos tener un refugio para las mujeres que son violentadas y que no tienen a dónde acudir y que muchas veces se detienen, porque no pueden ir con la familia ni tienen dinero; se aguantan, y no queremos que pase más. Se requiere una alternativa para las mujeres donde se fortalezcan con asesoría psicológica y jurídica, pero que cuenten con una red de mujeres que las apoye y puedan decidir sobre su vida”, enfatizó la alcaldesa.

Añadió que cuando sucede algo en la noche y no saben qué hacer, hay una casa, Ccompaz, para las que quieran salir de los ciclos de violencia, que no tengan a quién recurrir y que quieran pensar bien qué hacer con su vida saliendo del ciclo de violencia. El refugio cuenta con camas, regaderas, sala de estar, ludoteca, cancha, así como asesoría psicológica y jurídica y el respaldo de una red de instituciones locales y federales.

Una casa que funcionará todos los días, las 24 horas, los siete días de la semana, 365 días del año

“Esta casa va a funcionar con apoyo de todas las instituciones y vamos a tener de manera permanente, todos los días, las 24 horas, los siete días de la semana, 365 días del año, personal para que puedan venir y ser apoyadas”, insistió la alcaldesa, y agregó que si es una situación difícil hay una línea telefónica (55-5719-2000), para cuando lo necesite una mujer, y desde ahí se ofrecerá apoyo.

Agregó que también hay un equipo de dos patrullas tripuladas por mujeres policías defensoras de las mujeres y una ambulancia para estas situaciones, con sus respectivas dos mujeres paramédicas. “La casa tiene todos los servicios de emergencia para cualquier situación, a cualquier hora; las mujeres y sus niños pueden ser llevados en ese momento a la casa refugio, son tres recámaras grandes para atenderlas, un lugar seguro donde pueden reflexionar y tomar decisiones”, reiteró.

Además, para apoyar en la cuestión económica, se buscará que empresas de Iztapalapa den empleo a las mujeres que acudan al lugar, con apoyo de las Siemprevivas. Clara Brugada invitó también a la directora de la Central de Abasto a apoyar el proyecto consiguiendo empleos en el mismo centro de abasto.

“Construir la autonomía de las mujeres”

“El objetivo es poco a poco construir la autonomía de las mujeres, poco a poco prepararse para romper los ciclos de violencia, un lugar donde se construye la paz en comunidad con las mujeres, aquí van a tener todas las instituciones a su servicio para apoyarlas, esta es la respuesta al ¡no están solas! de los gobiernos de la ciudad y federal”, dijo.

Añadió que aún hay mucho qué hacer, “hay que construir la revolución de las mujeres, que se construye primero con conciencia de género, y que las mujeres tomen conciencia de género, de que tiene que haber igualdad; no podemos permitir que haya explotación ni violencia hacia las mujeres, Iztapalapa está lista para la revolución que cambie la vida de las mujeres”, y trabaja para hacer esa revolución.

En su intervención, Beatriz García Cruz dijo que el Instituto para el Envejecimiento Digno tendrá ahí su espacio para atender con tres profesionales que estarán de manera permanente para atender a las personas mayores que acudan, a fin de dar atención a cualquier tipo de maltrato o abuso hacia las personas adultas mayores.

Ingrid Gómez Saracíbar señaló que proyectos como el Ccompaz Siemprevivas son un compromiso para las instituciones “porque las mujeres tenemos derecho a vivir la vida que nos merecemos, libre de violencias”, e invitó a las asistentes a comunicar “a las otras mujeres que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia” y que en la casa refugio habrá quien las atienda y acompañe. “Nunca son sencillos estos proyectos, siempre se requieren tejer redes institucionales, que pueden empezar con esta casa refugio, con las Siemprevivas; es importante que estos proyectos avancen en tejer una red”, y agregó que hay una convicción desde el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, de “que tenemos que acompañar, proteger y construir con las mujeres una vida libre de violencia para todas”.

“Cualquier tipo de violencia que se ejerce en nuestra contra no es normal”

María Fabiola Alanís Sámano reconoció el trabajo que desarrolla la alcaldía a favor de las mujeres; destacó que “la violencia no es normal, cualquier tipo de violencia que se ejerce en nuestra contra no es normal; hemos aprendido a decir 'no acepto que me humillen, no acepto golpes', no es normal el abuso sexual y la violación contra las adolescentes y las niñas”. Destacó que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene espacios en todo el territorio nacional para brindar atención jurídica y psicológica a las mujeres, a través de las Lunas, y respaldó la estrategia Siemprevivas de Iztapalapa.

“Las mujeres estamos demostrando que podemos cambiar el rumbo de este país, que podemos gobernar y gobernar bien; que este país será mejor y podrá hablar realmente de inclusión, si las mujeres estamos ahí donde se toman las decisiones. No hay marcha atrás en nuestros derechos, no hay marcha atrás en la búsqueda de espacio para las mujeres”, subrayó.

