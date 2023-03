AMLO va por la reforma en el INM para evitar más tragedias como la de Ciudad Juárez

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que van por una reforma al Instituto Nacional de Migración (INM) y la creación de un consejo con integrantes externos, como el padre Alejandro Solalinde, que defienda los derechos de los migrantes en México.

Durante la mañanera, aseguró que ya estaban enfocados en la reforma antes del incendio del pasado lunes en un centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que murieron 39 migrantes.

“Hace diez días, una semana, hasta les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema antes de la desgracia y llegamos al acuerdo de que se va a crear un consejo. Y le dije, aunque tú no puedes legalmente sí de manera honoraria que estés, un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja.

“Sí, (con integrantes) externos, y una reforma al interior del Instituto de Migración. Y resulta que esto fue hace diez días, entonces quedamos ya, vamos a empezar y cuando se tengan a los integrantes vamos”, dijo.

Resaltó que “si hay alguien que ha defendido a los migrantes de manera sincera con sus albergues y todo es el padre Solalinde”, y la par criticó que hay muchos “seudodefensores de derechos humanos, así como muchos seudosambientalistas, hay muchos falsarios”, apuntando a las organizaciones de la ciudad civil.

Al cuestionamiento de si era necesaria una reforma migratoria, el mandatario dijo que se está analizando desde hace meses una propuesta en el tema.

“Acababa yo de recibir también una llamada de la embajadora nuestra de Brasil, Laura Esquivel, quejándose del mal trato de quienes vienen de Brasil a México, el mal trato de algunos funcionarios de Migración, pero estamos en eso. Y además es algo que estamos haciendo. Es Laura Elena Carrillo”, contestó.

Murieron 39 migrantes por estas lesiones. FOTO: Cuartoscuro.

El mandatario mexicano también aseguró que su gobierno ha estado ayudando a atender las causas de la migración en países centroamericanos con programas como Sembrando Vida, pero también ocupado de proteger a los migrantes que llegan a México.

“Entonces, qué es lo que se tiene que hacer es reforzar todas estas medidas y lo otro es también proteger a los migrantes si ya salieron, protegerlos, cuidarlos, que es lo que hemos venido haciendo con albergues, con médicos, pero aquí esta tragedia desgraciadamente nos vino a pegar muy fuerte”, señaló.

Sigue leyendo:

AMLO confiesa que la muerte de los 39 migrantes en Ciudad Juárez le "partió el alma"

AMLO revisará que los migrantes heridos en Ciudad Juárez sean atendidos, la prioridad es salvarles la vida