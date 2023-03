AMLO obedece al INE: bajará la mañanera donde habla del Plan C, pero amaga con volver a hacerlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acatará la orden del Instituto Nacional Electoral de bajar de toda plataforma informativa, la Conferencia Mañanera del 27 de marzo pasado, en la que supuestamente violó la ley electoral. Sin embargo, a la par el mandatario federal lanzó un reto a los consejeros.

“Ya no vuelvo a decir ni voto a los conservadores, voy a decir ni un voto a los corruptos”, dijo el mandatario en la Conferencia Mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió el pasado jueves, que las declaraciones del tabasqueño en la mañanera del pasado 27 de marzo deben ser retiradas de toda plataforma digital y electrónica porque presuntamente violaron el principio de equidad en los procesos electorales en marcha en Coahuila y el Estado de México.

“Decir que ni un voto al conservadurismo no es decir ni un voto al PRIAN, es ni un voto al conservadurismo, si ellos se ponen el saco pues es otra cosa, ¿no? No existe un partido formal conservador, ¿no? Ni un voto al conservadurismo. Entonces, ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo, voy a decir ni un voto a los fifís, a ver si eso ya tampoco lo puedo decir, que tan poco son fifís, algunos. O puede ser ni un voto a los conserva, ni un voto a la derecha, ni un voto a los corruptos, pues, ya, ni modo que me vayan a castigar por eso. Es más, así va a ser mejor, ni un voto a los corruptos, ¿está mejor, no? Y así hacemos caso, ya no vuelvo a decir ni voto a los conservadores", expresó.

“Ni un voto a los corruptos porque puedo decir ni un voto a las élites, ni un voto a los clasistas, ni un voto a los racistas, o sea, bien. Así, ni un voto a los corruptos”

AMLO podría insistir con los mensajes en la Mañanera

La prensa cuestionó al tabasqueño si con sus dichos no está violando el principio de equidad y contestó que “el presidente tiene que procurar que haya honestidad. ¿Cómo voy yo a aplaudir y a quedarme callado ante la corrupción?, justificó.

