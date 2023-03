Zacatecas anuncia el equipo “Anti-bloqueos” de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Estatal

El secretario de seguridad pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral confirmó este jueves que la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Estatal logro capturar a la mayor célula generadora de violencia en el sureste de la entidad: “Nueve personas pues es un número considerable, que se dedican principalmente a generar violencia y bueno al narcomenudeo en esas áreas del sureste (…) si es un impacto bastante fuerte en esas tres actividades se han detenido 22 personas, en un total son 18 hombres y 4 mujeres que se dedican a estas actividades”, informó el funcionario estatal.

El secretario de seguridad pública estatal lamentó las pérdidas del patrimonio de los propietarios de diez vehículos incendiados durante los hechos de violencia de este miércoles, aunque aseguró que la rápida intervención del nuevo equipo anti-bloqueos de la Policía Estatal evitó que el daño fuera mayor, incluso se lograron recuperar vehículos intactos

“Tenemos una fuerza antibloqueo que la activamos, ya tenemos un plan, no es nada más a ver para donde voy, no, tenemos equipos de trabajo como se pudo ver ayer (…) se los quitaron, los pusieron listos para el bloqueo, pero no lograron, no les dio tiempo de llegar al incendio, incendiaron uno, otros no”, agregó Medina Mayoral.

Grupos delictivos pretenden responder

Con la desarticulación de esta célula generadora de violencia, las autoridades aseguran haber recuperado el control de las carreteras del estado, previo a la temporada vacacional, enfatizó el secretario de seguridad pública estatal: “Blindar esas carreteras, protegerlas, que la gente se sienta seguro de transitar por nuestras carreteras del estado, los viajeros, los transportistas, nuestros paisanos que vienen, que vengan, que disfruten y estamos haciendo los esfuerzos suficientes para que esas carreteras queden bien cuidadas, bien protegidas y además si requieren otro tipo de apoyos, de mecánica, de remolcar a alguien, para eso estamos”, indicó el encargado de la seguridad en Zacatecas.

No se descarta que los grupos delictivos pretendan responder ante la incautación de droga y las capturas realizadas durante esta semana, pero las autoridades se dijeron listas para hacer frente a cualquier grupo delictivo que pretenda alterar el orden de la entidad, así lo manifestó el general Mayoral: “Con fuerzas bien integradas capaces de desintegrar a cualquier equipo que se ponga a alterar el orden o querer vulnerar a personas que se dedican al trabajo lícitamente”.

De las nueve personas detenidas generadoras de los bloqueos de este miércoles, dos son mujeres y siete hombres; cinco originarios de Zacatecas y cuatro de Durango; además se les decomisó armamento, droga, vehículos y dinero en efectivo.

