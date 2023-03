Detectan patrullas clonadas y civiles armados disfrazados de policías en Zacatecas: inicia operativo de vigilancia en carreteras

El objetivo de este despliegue policiaco en conjunto con la Guardia Nacional, división caminos, es inhibir los hechos delictivos que han derivado en desapariciones de personas, asaltos y bloqueos carreteros, informó este viernes Arturo Medina Mayoral, secretario de seguridad pública de la entidad, quien apenas tiene un mes en el cargo: “Para hacer presencia en las carreteras federales y luego de ahí llegar a los entronques estatales, entonces les ayudamos a recorrer esas partes de ahí, les ayudamos a cuidar esas partes de las carreteras”, señaló el general en retiro.

Con la vigilancia en las vías de comunicación, el gobierno espera el retorno paulatino de turistas y paisanos rumbo a las vacaciones de Semana Santa,

“Respecto a nuestros paisanos que andan fuera, toda la seguridad y si es necesario implementar un operativo especial para ellos lo haremos para que vengan, visiten a sus familias, disfruten las fiestas y se regresen en santa paz a sus lugares de trabajo” agregó Medina Mayoral.

Se espera inhibir los hechos delictivos

Créditos: Especial

Se pidió un trabajo en conjunto

La clonación de patrullas y civiles armados disfrazados de policías, es otra problemática que el Arturo Medina, ha detectado en este mes al frente de la seguridad de Zacatecas: “Si las clonan pero no nos engañan a nosotros, a la población si, luego nos dicen: aquí anda una patrulla de la Policía municipal de equis lugar, haber, chécamela, no, ahí no debe de andar, vamos a ver, vamos a buscarla y empezamos a buscarlas en todas las áreas hasta que las encontramos, el equipo táctico pues también, lo compran, policías con tenis, pues sí, hay muchos indicios, pero no nos engañan a nosotros, si las clonan, pero andan ahí en los pueblos, en algunas carreteras”, confirmó el secretario.

El encargado de la seguridad pública de Zacatecas pidió a las entidades vecinas trabajar en conjunto para inhibir la violencia en la región, ya que, según sus reportes, la mayor cantidad de personas detenidas o abatidas provienen de otros estados: “Vienen de otros estados, de varios estados de la República, equis estado, no podemos decir que, de uno, de otro, de aquello, lo que, si les vuelvo a repetir, que la gente de aquí de Zacatecas es la menos involucrada”, detalló Medina Mayoral.

El general en retiro aseguró que encontró a una Policía Estatal confiable y en conjunto con el gobernador se trabaja por incrementar las percepciones y prestaciones hacia los uniformados.

srgc