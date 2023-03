Dijeron que fue un suicidio, pero Vianey murió estrangulada; otro feminicidio impune en Cd Juárez

“Es una matadera aquí en Juárez, es tremendo y todas asfixiadas, y todas en las marchas decimos lo mismo, que no hacen nada y dejan ir a los asesinos teniendo tantas pruebas”. Así se expresa Alicia Cerón, madre de Vianey, una de las decenas de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en 2022, la ciudad que ha pasado a la historia de México por ser una de las más peligrosas para las mujeres.

Vianey Morales Cerón tenía 21 años cuando fue víctima de feminicidio a manos de un hombre; un hombre más que le arrebató la vida a una mujer, sus sueños y su último suspiro. Ella tenía muchas ganas de vivir, se había estado esforzando mucho para salir adelante.

Vianey no la había tenido nada fácil, cuatro años antes de su feminicidio, su padre murió repentinamente y quedó sumida en una profunda depresión, seguida por un diagnóstico de bipolaridad por el que era tratada por profesionales de la salud mental. Pero a pesar de todo, ella tenía muchas ganas de vivir, era una joven alegre a quien le gustaba mucho bailar. La mayor de cinco hermanos a quienes adoraba.

Escucha aquí la historia de Vianey Morales

Noble, tranquila y muy inteligente, la describe Alicia. Leía muchos libros y había empezado a estudiar la carrera de medicina, hasta que conoció a un hombre, el principal sospechoso de su muerte y el que la indujo a las drogas. Sostuvo una relación con él que duró cerca de un año, la cual estuvo llena de manipulaciones, violencia física y psicológica.

El consumo de drogas combinado con su diagnóstico provocaron muchas altas y bajas en la vida de Vianey, tuvo algunas recaídas por las que fue internada en un hospital psiquiátrico en tres ocasiones. Cada vez que trabajaba para estar limpia, veía a este hombre y recaía.

Pero Vianey no se daba por vencida pues su amor a la vida era más grande. Al momento de su feminicidio ya llevaba un año sin ser internada, llevaba meses de estar limpia y asistía con constancia a sus reuniones de Narcóticos Anónimos (NA). Había entrado a trabajar en una tienda de ropa que le ayudaba a distraerse y a controlar la ansiedad, le gustaba mucho su trabajo, pero soñaba con regresar a estudiar medicina.

Vianey llevaba tiempo sin tener contacto con este hombre, pero seis días antes de su muerte él la volvió a buscar, quería hablar con ella. La joven de 21 años no sabía qué hacer, su madre, al enterarse, le prohibió verlo.

No llegó a casa

Era sábado 3 de diciembre de 2022. Vianey salió a trabajar a las 10 de la mañana porque aquel día doblaría turno para distraerse, pero a las 13:30 le mandó un mensaje a su mamá pidiéndole que pasara por ella pues se sentía desesperada. Llegó a su casa y comió con su madre y sus hermanos, posteriormente salió al patio a hablar por teléfono.

A las 2:40 de la tarde dijo que asistiría a una reunión de NA para sentirse mejor y partió. Estaba asustada y nerviosa, recuerda su madre, quien mantuvo contacto con ella a través de Facebook. “Yo te amo como no tienes una idea, mami.” fue el último mensaje que intercambiaron.

La señora Alicia sabía que las reuniones de NA duraban dos horas y que durante ese periodo no se les permitía usar el celular, pero pasado ese tiempo, volvía a tener noticias de su hija. Aquel sábado no sucedió así, comenzaron a pasar los minutos y no había señales de la joven, que siempre contestaba las llamadas y los mensajes, tampoco había regresado a casa.

Su familia contactó a un amigo de Vianey que también asistía a NA para saber si sabía algo. El muchacho les dijo que los sábados no había reuniones. Entonces se empezaron a alarmar y comenzaron a buscarla.

Inmediatamente sospecharon que estaría con este hombre pues él había insistido en verla. Lo contactaron a través de Facebook y respondió que Vianey no estaba con él. Él no se encontraba en su casa y los guardias del fraccionamiento donde vivía dijeron que había salido desde temprano.

Se trasladaron a la Fiscalía donde les dijeron que primero tenían que buscarla en hospitales o en delegaciones por si estaba detenida. También se movilizaron a través de redes sociales preguntando si alguien había visto a la joven de 21 años. Así pasaron la noche, con la esperanza de ver a Vianey regresar a su casa.

Dijeron que fue un suicidio

A la mañana siguiente, el 4 de diciembre, salió en las noticias que habían encontrado el cuerpo de una mujer sin vida en el Motel Las Palmas de Ciudad Juárez, era Vianey.

La habían encontrado en una habitación en el jacuzzi, boca abajo, desnuda. Las autoridades dijeron que había sido un suicido, que se había tomado muchas pastillas junto con una botella de Whiskey y había fallecido.

Sin embargo, esta primera versión no hacía sentido para la señora Alicia. Ella conocía bien a su hija y las ganas de vivir que tenía. Cuestiona que nadie pagaría una habitación de más de mil 800 pesos con jacuzzi para quitarse la vida desnuda. “Mi hija no pudo haber pagado eso y menos para suicidarse”.

Una segunda autopsia reveló que efectivamente, fue un feminicidio. Vianey murió alrededor de las 4 de la tarde, por estrangulamiento y golpes en la cabeza.

Irregularidades en el Motel Las Palmas

La búsqueda de justicia para Vianey se ha visto limitada por irregularidades del Motel Las Palmas, señala la señora Alicia y exige que se investigue al lugar. En un inicio, dijeron que su establecimiento no tenía cámaras de seguridad, sólo monitores. Tras una orden judicial dos días después de la muerte de la joven, se confirmó que sí tenían cámaras. En las grabaciones salía que Vianey entró sola al Motel y nada más; su madre sospecha que los videos fueron editados para encubrir al responsable.

Aquel establecimiento, ubicado en avenida Ejército Nacional #11339 en Ciudad Juárez, principalmente recibe a sexoservidores y sus citas. El cuarto donde murió Vianey fue reservado por 12 horas. Ella ingresó alrededor de las 15:00, por lo que su tiempo en la habitación terminaba a las 03:00; sin embargo, el personal de servicio notificó el deceso alrededor de las 06:00 de la mañana.

Vista del Motel Las Palmas en Google Maps:

La señora Alicia cuestiona lo que habría pasado en esas horas desde que se venció el tiempo de estancia en el cuarto, hasta que notificaron la muerte: “Claro que tuvieron tiempo de limpiar todo”, dice. Pues al investigar la habitación todo estaba limpio, intacto, la cama tendida.

De acuerdo con la madre de Vianey, el principal sospechoso del feminicidio de su hija, el hombre que la buscó seis días antes de su muerte, trabaja como sexoservidor y acude frecuentemente a dicho motel. Sospecha que hay intereses y dinero de por medio.

No es la primera vez que el Motel Las Palmas es lugar de un crimen. En marzo de 2013, dos jóvenes estudiantes de la UACH, de nombre Tania y Tiara, fueron asesinadas brutalmente en dicho establecimiento. Diversos medios de comunicaciones locales, como La Crónica de Chihuahua, denuncian que el dueño del hotel ordenó limpiar y pintar el cuarto del feminicidio para borrar todo rastro de sangre. El Diario Mx reveló que las cámaras del motel no estaban funcionando aquella madrugada.

En junio de 2009, seis personas, agentes de la SEIDO, fueron acribilladas dentro de dos habitaciones del motel. En ninguno de estos casos se ha investigado o detenido al personal y se sigue operando con normalidad hasta la fecha.

¿Y el sospechoso?

Al principal sospechoso se le mandó a llamar para realizarle algunos estudios de ADN que no han sido suficientes para vincularlo al caso. Las autoridades lo han vuelto a buscar para más estudios, pero él ya no se ha presentado. Tiene carpetas de investigación abiertas por violencia contra otras dos mujeres. Actualmente se desconoce su paradero.

La Fiscalía no tiene más avances del caso. Cuentan con lograr desbloquear el celular de la joven de 21 años para tener más respuestas, pero hasta la fecha no lo han logrado. Su mamá acude cada semana a Fiscalía para saber noticias sin mucho éxito, dice que siguen investigando lo qué pasó, pero ya se sabe cómo murió Vianey, expresa que lo que tienen que investigar es quién la mató. Exige que se investigue bien a esta persona y al hotel.

Su familia, que hoy vive con la ausencia de la joven de 21 años, no ha dejado de manifestarse y organizar marchas. Han notado que mientras más ruido hagan, la Fiscalía les hace más caso, de lo contrario, el feminicidio de Vianey queda en el olvido.

Vianey Morales Cerón. Foto: Cortesía

Por: María José Serrano Carbajal

Edición: Paola Sánchez Castro

Diseño: Ana Navarro e Ingrid Almaraz

