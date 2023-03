VIDEO | ¡Cuida a tu lomito! Estos hombres armados secuestran perros en la CDMX para presuntas peleas clandestinas

Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), denunciaron en redes sociales la presencia de cuatro hombres, algunos de ellos con armas que secuestran perros sin importar si tienen dueños o no presuntamente para utilizarlos en peleas clandestinas, informó Gente por la Defensa Animal.

A través de una grabación que circula en redes sociales y que fue realizada por una valiente mujer que los confronta, se observa como 3 individuos con playera negra, una cuerda, croquetas y hasta cinta masking someten a un cachorro en el Deportivo "Valentín Gómez Farías".

En la grabación se observa al perrito sometido por uno de los hombres con un lazo en el cuello, mientras lo estruja del cuello para tener más control sobre él, otro de sus acompañantes observa la escena y un tercero tiene otra cuerda y cinta masking para ponérsela al animal en la boca cuando son confrontados por la fémina quien les dice que no se lo pueden llevar.

A lo que ellos responden que son del antirrábico y que deben llevarse al perrito, que tienen esa indicación, después cambian su discurso y cuando se acerca otra señora y con el objetivo de amedrentarla, afirman que son de Brigada Animal e incluso afirmaron tener contacto con la dependencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y que el canino tiene reportes en Twitter de ser agresivo y de haber mordido a muchas personas, la intentan convencer de que deben llevárselo.

Sin embargo; la persona que graba no desiste y les pide que le enseñen su identificación para demostrar donde laboran, los hombres ignoran la petición. Les dice que ya hay varios reportes de los vecinos de que los han visto llevarse a los perritos y que a veces acuden con armas que deben respetar todas las vidas independientemente de si tienen casa o no, la señora afirma que ya se han llevado varios y que no van a permitir que se lleven más.

Ellos refutan que es un perro callejero, que es agresivo, la defensora del animal les dice que si tiene casa, lo cual no parece importarles y siguen sometiendo al can. La mujer también les aclara que aunque sean callejeros los vecinos los cuidan y les buscan hogar.

En otro video se ve como ellos insisten en que deben llevárselo y tratan de intimidar a la mujer grabándola sin éxito, le dicen incluso sarcásticamente que no les importa que los graben. Al final tras varios minutos y no tener argumentos, deciden liberar al perrito, guardar la cuerda, las croquetas que usan de trampa para atraerlos, se suben a la camioneta que tiene las placas tapadas y se van.

De acuerdo a la información compartida por rescatistas, había otro hombre observando y portaba un arma y han sido visto varias veces en la alcaldía. Se dice que son usados para peleas clandestinas aunque hay quienes afirman que incluso podría ser secuestrados con otros fines.

El hecho provocó mucha indignación de los internautas quienes piden a las autoridades que actúen al respecto por seguridad de los habitantes y de los animales, además aplaudieron la valentía de la señora: ¡Felicidades señora!, muchos ángeles como usted necesita el mundo”, “Muchas gracias por salvarlo, Dios la bendiga”, “Usted es una persona de admiración, hay que ser la voz de los que no tienen voz”.

Autoridades realizan patrullajes pero piden que se levanten denuncias

La Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX anunció que Defensa Animal tomó conocimiento del caso y que coordinamos acciones con el sector Plateros, para reforzar el patrullaje y seguridad en la zona. Pero que es importante que realice la denuncia ante Fiscalía capitalina.

